Евросоюз изучает предложение России о введении моратория на РСМД

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

Предложение Москвы изучает верховный представитель ЕС по иностранным делам Могерини

Европейский союз получил предложение от руководства России о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, в Евросоюзе подтвердили, что получили письмо министра иностранных дел России Серия Лаврова с предложением моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Сейчас предложение находится на рассмотрении руководства ЕС.

"Мы можем подтвердить, что верховных представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини получила послание от главы МИД РФ Лаврова, и мы изучаем его сейчас", - рассказал представитель Брюсселя.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО обвинил Россию в нарушении ракетного договора из-за письма Кремля с предложением моратория на развертывание РСМД. В альянсе подчеркнули, что предложение РФ не вызывает доверия.

Кроме того, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва займется разработкой ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление Путин сделал после того, как в США произошло испытания первой крылатой ракеты наземного базирования с досягаемостью более 500 км, которая подпадает под запрет ракетного договора.