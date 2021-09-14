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В Великобритании одобрили COVID-вакцинацию для подростков

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Великобритания, Вторник 14 сентября 2021 09:51
В Великобритании одобрили COVID-вакцинацию для подростков Фото: в Британии будут прививать детей в возрасте от 12 до 15 лет (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Министр по вопросам вакцинации Британии Надим Захави заявил, что в стране начнут вакцинировать от коронавируса подростков 12-15 лет. Первые приглашения на прививку начнут рассылать на следующей неделе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что подростков будут прививать одной дозой вакцины Pfizer и только с согласия родителей. Вакцинацию планируют организовать на базе школ.

"Все это будет с согласия родителей и опекунов. Детям так же будет предоставлена ​​информация в виде справочной брошюры для того, чтобы они могли изучить и обсудить ее со своими родителями", - сказал Захави.

Ранее четыре главных медицинских директора Великобритании рекомендовали однократную дозу для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. По их словам, прививки среди старших школьников помогут избежать перебоев с работой учебных заведений.

Напомним, что в Британии могут начать программу массовой ревакцинации населения от COVID-19 уже в сентябре.

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Великобритания Вакцинация Коронавирус
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