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У Великобританії схвалили COVID-вакцинацію для підлітків

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Великобританія, Вівторок 14 вересня 2021 09:51
У Великобританії схвалили COVID-вакцинацію для підлітків Фото: у Британії щепитимуть дітей віком від 12 до 15 років (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Міністр з питань вакцинації Британії Надім Захаві заявив, що в країні почнуть вакцинувати проти коронавірусу підлітків 12-15 років. Перші запрошення на щеплення почнуть розсилати наступного тижня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відзначається, що підлітків щепитимуть однією дозою вакцини Pfizer і тільки за згодою батьків. Вакцинацію планують організувати на базі шкіл.

"Все це буде за згодою батьків та опікунів. Дітям так само буде надана інформація у вигляді довідкової брошури для того, щоб вони могли дослідити і обговорити її зі своїми батьками", - сказав Захаві.

Раніше чотири головні медичні директори Великої Британії рекомендували одноразову дозу для підлітків у віці від 12 до 15 років. За їх словами, щеплення серед старших школярів допоможуть уникнути перебоїв з роботою навчальних закладів.

Нагадаємо, що у Британії можуть розпочати програму масової ревакцинації населення від COVID-19 вже у вересні.

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Великобританія Вакцинація Коронавірус
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