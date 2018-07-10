В Великобритании новым главой Минздрава назначен министр культуры Хэнкок

Экс-министр здравоохранения Хант был назначен главой МИД

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра культуры Мэтта Хэнкока главой Министерства здравоохранения вместо Джереми Ханта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьера в Twitter.

"Королева утвердила назначение Мэтта Хэнкока министром здравоохранения", - говорится в сообщении.

The Queen has been pleased to approve the appointment of the Rt Hon @MattHancock MP as Secretary of State for Health and Social Care. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 9, 2018

Cам Хант ранее был назначен главой британского Министерства иностранных дел вместо Бориса Джонсона, подавшего в отставку.

Напомним, в понедельник, 9 июля глава МИД Британии Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом стало известно за полчаса до обращения премьера Терезы Мэй к членам парламента, в котором она должна была сообщить о плане выхода Британии из ЕС, которым многие остались недовольны.

Немногим ранее стало известно, что министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис также подал в отставку. На его место был назначен 44-летний британский юрист и политик Доминик Рааб.