В Великобритании новым главой Минздрава назначен министр культуры Хэнкок

Новости Политика 10.07.2018 - 01:29
Фото: Мэтт Хэнкок (matt-hancock.com)
Фото: Мэтт Хэнкок (matt-hancock.com)

Экс-министр здравоохранения Хант был назначен главой МИД

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра культуры Мэтта Хэнкока главой Министерства здравоохранения вместо Джереми Ханта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьера в Twitter.

"Королева утвердила назначение Мэтта Хэнкока министром здравоохранения", - говорится в сообщении.

Cам Хант ранее был назначен главой британского Министерства иностранных дел вместо Бориса Джонсона, подавшего в отставку.

Напомним, в понедельник, 9 июля глава МИД Британии Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом стало известно за полчаса до обращения премьера Терезы Мэй к членам парламента, в котором она должна была сообщить о плане выхода Британии из ЕС, которым многие остались недовольны.

Немногим ранее стало известно, что министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис также подал в отставку. На его место был назначен 44-летний британский юрист и политик Доминик Рааб.

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Теги:  Министерство здравоохранения Украины,  Великобритания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС