У Великій Британії новим головою МОЗ призначено міністра культури Хенкока

Новини Політика 10.07.2018 - 01:29
Фото: Метт Хенкок (matt-hancock.com)
Фото: Метт Хенкок (matt-hancock.com)

Екс-міністр охорони здоров'я Хант був призначений головою МЗС

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила міністра культури Метта Хенкока главою Міністерства охорони здоров'я замість Джеремі Ханта. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прем'єра в Twitter.

"Королева затвердила призначення Метта Хенкока міністром охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Сам Хант раніше був призначений главою британського Міністерства закордонних справ замість Бориса Джонсона, що подав у відставку.

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня глава МЗС Британії Борис Джонсон пішов у відставку. Про це стало відомо за півгодини до звернення прем'єра Терези Мей до членів парламенту, в якому вона мала повідомити про план виходу Британії з ЄС, яким багато хто залишився незадоволеним.

Дещо раніше стало відомо, що міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС Девід Девіс також подав у відставку. На його місце був призначений 44-річний британський юрист і політик Домінік Рааб.

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Теги:  Мінстерство охорони здоров'я України,  Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС