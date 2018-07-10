У Великій Британії новим головою МОЗ призначено міністра культури Хенкока

Екс-міністр охорони здоров'я Хант був призначений головою МЗС

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила міністра культури Метта Хенкока главою Міністерства охорони здоров'я замість Джеремі Ханта. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прем'єра в Twitter.

"Королева затвердила призначення Метта Хенкока міністром охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

The Queen has been pleased to approve the appointment of the Rt Hon @MattHancock MP as Secretary of State for Health and Social Care. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 9, 2018

Сам Хант раніше був призначений главою британського Міністерства закордонних справ замість Бориса Джонсона, що подав у відставку.

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня глава МЗС Британії Борис Джонсон пішов у відставку. Про це стало відомо за півгодини до звернення прем'єра Терези Мей до членів парламенту, в якому вона мала повідомити про план виходу Британії з ЄС, яким багато хто залишився незадоволеним.

Дещо раніше стало відомо, що міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС Девід Девіс також подав у відставку. На його місце був призначений 44-річний британський юрист і політик Домінік Рааб.