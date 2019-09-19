Великобританії назвали крайній термін для подачі пропозицій щодо угоди про Brexit

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У ЄС не хочуть вести переговори про Brexit безпосередньо в ході саміту в середині жовтня

Великобританія повинна до кінця вересня представити свої альтернативи пропозиції Брюсселю щодо угоди про Brexit, якщо хоче обговорити їх з Євросоюзом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Париж і Гельсінкі очікують від Лондона пропозицій, сформульованих у письмовому вигляді.

"Повинно статися щось принципове, щоб відстрочка була обгрунтована. Такий широкий консенсус серед 27 країн ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що час для досягнення домовленостей закінчується, а ЄС не планує вести переговори безпосередньо на саміті Євросоюзу в середині жовтня.

Відомо, що міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Стівен Барклі прибуде до Брюсселя 20 вересня для консультацій.

Повідомляється, що Лондон уже відреагував на запит європейських лідерів і в письмовому вигляді направив відповідні пропозиції про зміну умов угоди.

Нагадаємо, Європейський парламент підтримав документ про "упорядкованому Brexit", згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Європейського союзу (ЄС). документ заснований на вже узгодженому Угоді про вихід. Депутати Європарламенту підтримали його 544 голосами "за", 126 проголосували проти і 38 утрималися.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона надати дієві пропозиції Brexit. Він зазначив, що зустрічі навколо ситуації з Brexit будуть проводитися щодня.