В Великобритании начинают следующую фазу COVID-вакцинации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинают новую фазу вакцинации населения от COVID-19. В частности прививки будут делать старшим людям и тем, кто уязвим к болезни.
"Сегодня мы начинаем следующую фазу программы вакцинации. Людям в возрасте 65-69 лет и клинически уязвимым людям предложат дозу. Если вам более 70 и вы не получили первую дозу вакцины, обратитесь к своему терапевту, забронируйте время онлайн или позвоните 119", - написал Джонсон.
По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в Великобритании обнаружили 4,05 миллиона случаев COVID-19. Умерли 117 390 человек.
Также РБК-Украина писало, что в Британии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 15 миллионов человек. Почти все из четырех групп риска, которые планировать первыми привить.
Кроме того, правительство Великобритании рассматривает введение паспортов вакцинации для восстановления путешествий. Также они могут стать допуском для другой активности, которая сейчас ограничена или запрещена.
Также сообщалось, что в Великобритании проведут массовое тестирование жителей в связи с выявленными случаями заражения штаммом коронавируса, впервые зафиксированным в ЮАР. Тестирование пройдет в отдельных районах графства Гемпшир.