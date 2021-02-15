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У Британії починають наступну фазу COVID-вакцинації

Автор: Андрій Козловський

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні починають нову фазу вакцинації населення від COVID-19. Зокрема щеплення будуть робити старшим людям і тим, хто вразливий до хвороби.

Про це Борис Джонсон повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Сьогодні ми починаємо наступну фазу програми вакцинації. Людям у віці 65-69 років та клінічно вразливим людям запропонують дозу. Якщо вам понад 70 і ви не отримали першу дозу вакцини, зверніться до свого терапевта, забронюйте час онлайн чи зателефонуйте 119", - написав Джонсон.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у Британії виявили 4,05 мільйона випадків COVID-19. Померли 117 390 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 15 мільйонів чоловік. Майже всі з чотирьох груп ризику, які планувати першими прищепити.

Крім того, уряд Великобританії розглядає введення паспортів вакцинації для відновлення подорожей. Також вони можуть стати допуском для іншої активності, яка зараз обмежена або заборонена.

Також повідомлялось, що у Великобританії проведуть масове тестування жителів у зв'язку з виявленими випадками зараження штамом коронавірусу, вперше зафіксованим в ПАР. Тестування пройде в окремих районах графства Гемпшир.

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