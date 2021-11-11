В Великобритании начались испытания новой вакцины против Эболы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Вакцина предназначена для борьбы с двумя штаммами Эбола, ответственными почти за все вспышки и смертельные случаи во всем мире.

"Новая вакцина предназначена для борьбы со штаммами Заира и Судана, из которых Заир является самой смертельной формой, вызывая смерть в 70–90% случаев, если ее не лечить", - говорится в сообщении.

Вакцина основана на ослабленной версии вируса простуды, которая была генетически модифицирована, поэтому она не может реплицироваться у людей.

Университет начал испытание 1-й фазы для тестирования вакцины на людях-добровольцах. В настоящее время в исследование ведется набор добровольцев.

В рамках испытаний 26 человек в возрасте от 18 до 55 лет получат одну дозу вакцины против Эболы ChAdOx1 biEBOV в Оксфордском университете. З атем они будут контролироваться в течение шести месяцев, а результаты ожидаются во втором квартале 2022 года.