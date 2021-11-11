ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Великобритании начались испытания новой вакцины против Эболы

Новина українською →
Великобритания, Четверг 11 ноября 2021 07:34
В Великобритании начались испытания новой вакцины против Эболы Фото: в Великобритании испытывают новую вакцину против Эболы (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании начались клинические испытания новой вакцины против вируса Эбола. Вакцина разработана Оксфордским университетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Вакцина предназначена для борьбы с двумя штаммами Эбола, ответственными почти за все вспышки и смертельные случаи во всем мире.

"Новая вакцина предназначена для борьбы со штаммами Заира и Судана, из которых Заир является самой смертельной формой, вызывая смерть в 70–90% случаев, если ее не лечить", - говорится в сообщении.

Вакцина основана на ослабленной версии вируса простуды, которая была генетически модифицирована, поэтому она не может реплицироваться у людей.

Университет начал испытание 1-й фазы для тестирования вакцины на людях-добровольцах. В настоящее время в исследование ведется набор добровольцев.

В рамках испытаний 26 человек в возрасте от 18 до 55 лет получат одну дозу вакцины против Эболы ChAdOx1 biEBOV в Оксфордском университете. Затем они будут контролироваться в течение шести месяцев, а результаты ожидаются во втором квартале 2022 года.

"Мы разработали нашу новую вакцину для борьбы с двумя видами вируса, которые вызвали почти все вспышки и смерти Эбола-вируса, и теперь с нетерпением ждем возможности протестировать ее в рамках 1-й фазы клинических испытаний", - заявил главный исследователь испытания в Институте Дженнера, доктор Дэниел Дженкин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эбола
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку