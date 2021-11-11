У Великобританії почалися випробування нової вакцини проти Еболи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Вакцина призначена для боротьби з двома штамами Ебола, відповідальними майже за всі спалахи і смертельні випадки в усьому світі.

"Нова вакцина призначена для боротьби зі штамами Заїру і Судану, з яких Заїр є найбільш смертельною формою, викликаючи смерть в 70-90% випадків, якщо її не лікувати", - йдеться в повідомленні.

Вакцина заснована на ослабленій версії вірусу застуди, яка була генетично модифікована, тому вона не може реплікуватися у людей.

Університет розпочав випробування 1-ї фази для тестування вакцини на людях-добровольцях. Зараз в дослідження ведеться набір добровольців.

У рамках випробувань 26 людей у віці від 18 до 55 років отримають одну дозу вакцини проти Еболи ChAdOx1 biEBOV в Оксфордському університеті. Потім вони будуть контролюватися протягом шести місяців, а результати очікуються у другому кварталі 2022 року.