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У Великобританії почалися випробування нової вакцини проти Еболи

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Великобританія, Четвер 11 листопада 2021 07:34
У Великобританії почалися випробування нової вакцини проти Еболи Фото: у Великобританії випробовують нову вакцину проти Еболи (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Великобританії почалися клінічні випробування нової вакцини проти вірусу Ебола. Вакцина розроблена Оксфордським університетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Вакцина призначена для боротьби з двома штамами Ебола, відповідальними майже за всі спалахи і смертельні випадки в усьому світі.

"Нова вакцина призначена для боротьби зі штамами Заїру і Судану, з яких Заїр є найбільш смертельною формою, викликаючи смерть в 70-90% випадків, якщо її не лікувати", - йдеться в повідомленні.

Вакцина заснована на ослабленій версії вірусу застуди, яка була генетично модифікована, тому вона не може реплікуватися у людей.

Університет розпочав випробування 1-ї фази для тестування вакцини на людях-добровольцях. Зараз в дослідження ведеться набір добровольців.

У рамках випробувань 26 людей у віці від 18 до 55 років отримають одну дозу вакцини проти Еболи ChAdOx1 biEBOV в Оксфордському університеті. Потім вони будуть контролюватися протягом шести місяців, а результати очікуються у другому кварталі 2022 року.

"Ми розробили нашу нову вакцину для боротьби з двома видами вірусу, які викликали майже всі спалахи і смерті Ебола-вірусу, і тепер з нетерпінням чекаємо можливості протестувати її в рамках 1-ї фази клінічних випробувань", - заявив головний дослідник випробування в Інституті Дженнера, доктор Деніел Дженкін.

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