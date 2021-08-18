В Гвинее 58 человек контактировали с девушкой, зараженной вирусом Эбола

В Гвинее 58 человек контактировали с девушкой, инфицированной вирусом Эбола . Об этом сообщили власти страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

18 августа власти Гвинеи объявили, что они выявили 58 контактных случаев молодых гвинейцев с девушкой, зараженной вирусом Эбола. Все они находятся на карантине в своих домах из-за нехватки мест в изоляторе.

Случай лихорадки Эбола был обнаружен в субботу в Абиджане у 18-летней гвинейской девушки, которая прибыла в Кот-д'Ивуар 11 августа из гвинейского города Лабе. ВОЗ сочла крайне тревожным тот факт, что об этом случае было объявлено в Абиджане, мегаполисе с населением более четырех миллионов человек.

"В Лабе было выявлено 58 контактов. Хорошая новость в том, что они еще не подали никаких признаков заболевания. За ними хорошо следят", - объяснили чиновники здравоохранения в Лабе.