В Гвинее 58 человек контактировали с девушкой, зараженной вирусом Эбола
В Гвинее 58 человек контактировали с девушкой, инфицированной вирусом Эбола. Об этом сообщили власти страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
18 августа власти Гвинеи объявили, что они выявили 58 контактных случаев молодых гвинейцев с девушкой, зараженной вирусом Эбола. Все они находятся на карантине в своих домах из-за нехватки мест в изоляторе.
Случай лихорадки Эбола был обнаружен в субботу в Абиджане у 18-летней гвинейской девушки, которая прибыла в Кот-д'Ивуар 11 августа из гвинейского города Лабе. ВОЗ сочла крайне тревожным тот факт, что об этом случае было объявлено в Абиджане, мегаполисе с населением более четырех миллионов человек.
"В Лабе было выявлено 58 контактов. Хорошая новость в том, что они еще не подали никаких признаков заболевания. За ними хорошо следят", - объяснили чиновники здравоохранения в Лабе.
Единственный возможный центр по уходу за такими контактными пациентами в Лабе переполнен пациентами, страдающими коронавирусом. Поэтому контактных лиц, которые контактировали с вирусом Эбола, разместили на домашнюю изоляцию на 21 день.
Напомним, в Гвинее обнаружили вирус Эбола впервые за 25 лет. Об этом сообщили в ВОЗ.
Ранее сообщалось, что в Гвинее смертельная лихорадка унесла жизнь человека.