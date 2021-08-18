ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Гвинее 58 человек контактировали с девушкой, зараженной вирусом Эбола

Новина українською →
Гвинея, Среда 18 августа 2021 23:19
В Гвинее 58 человек контактировали с девушкой, зараженной вирусом Эбола Фото: в Гвинее вирус Эбола могут обнаружить у 58 человек (twitter.com/APO_source)
Автор: Наталья Скороход

В Гвинее 58 человек контактировали с девушкой, инфицированной вирусом Эбола. Об этом сообщили власти страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

18 августа власти Гвинеи объявили, что они выявили 58 контактных случаев молодых гвинейцев с девушкой, зараженной вирусом Эбола. Все они находятся на карантине в своих домах из-за нехватки мест в изоляторе.

Случай лихорадки Эбола был обнаружен в субботу в Абиджане у 18-летней гвинейской девушки, которая прибыла в Кот-д'Ивуар 11 августа из гвинейского города Лабе. ВОЗ сочла крайне тревожным тот факт, что об этом случае было объявлено в Абиджане, мегаполисе с населением более четырех миллионов человек.

"В Лабе было выявлено 58 контактов. Хорошая новость в том, что они еще не подали никаких признаков заболевания. За ними хорошо следят", - объяснили чиновники здравоохранения в Лабе.

Единственный возможный центр по уходу за такими контактными пациентами в Лабе переполнен пациентами, страдающими коронавирусом. Поэтому контактных лиц, которые контактировали с вирусом Эбола, разместили на домашнюю изоляцию на 21 день.

Напомним, в Гвинее обнаружили вирус Эбола впервые за 25 лет. Об этом сообщили в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в Гвинее смертельная лихорадка унесла жизнь человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вирус
NEWS
Получит орден от Зеленского и обсудит Донбасс: детали визита Меркель в Украину
Получит орден от Зеленского и обсудит Донбасс: детали визита Меркель в Украину
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной