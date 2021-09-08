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В Великобритании могут разрешить вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет

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Великобритания, Среда 08 сентября 2021 16:07
В Великобритании могут разрешить вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет Фото: в Великобритании могут разрешить вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет (facebook.com/EuropeanCommission)
Автор: Сергей Пышкин

По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, в течение следующих нескольких дней в стране могут разрешить вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет. Решение детей будет в большем приоритете, чем мнение их родителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отметил Джавид, в ближайшее время он получит заключения четырех главных врачей Великобритании о введении вакцинации среди детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Также он добавил, что согласие на прививку будет запрашиваться и у родителей, однако, если их дети будут думать иначе - решение подростков будет в приоритете.

"Если есть разногласия между ребенком и родителем, то у нас есть специалисты, которые работают в этой области, - школьная служба вакцинации. Обычно они буквально садяться за стол с отцом и ребенком и пытаются достичь какого-то консенсуса", - отметил Джавид.

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Великобритания Вакцинация Коронавирус
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