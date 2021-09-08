ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Великобританії можуть дозволити вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років

Новость на русском →
Великобританія, Середа 08 вересня 2021 16:07
У Великобританії можуть дозволити вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років Фото: у Великобританії можуть дозволити вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років (facebook.com/EuropeanCommission)
Автор: Сергій Пишкін

За словами голови МОЗ Великобританії Саджида Джавіда, протягом наступних декількох днів в країні можуть дозволити вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років. Рішення дітей буде в більшому пріоритеті, ніж думка їх батьків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як відзначив Джавід, найближчим часом він отримає висновки чотирьох головних лікарів Великобританії щодо запровадження вакцинування серед дітей віком від 12 до 15 років.

Також він додав, що згода на щеплення запитуватиметься й у батьків, однак, якщо їх діти думатимуть інакше - рішення підлітків буде в пріоритеті.

"Якщо є розбіжності між дитиною і батьком, то у нас є фахівці, які працюють в цій галузі, - шкільна служба вакцинації. Зазвичай вони буквально сідають за стіл з батьком і дитиною і намагаються досягти якогось консенсусу", - відзначив Джавід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Вакцинація Коронавірус
NEWS
Щоб уникнути локдауна. Україна повернеться в "жовту" зону: Шмигаль підтвердив
Щоб уникнути локдауна. Україна повернеться в "жовту" зону: Шмигаль підтвердив
DAILY
Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості