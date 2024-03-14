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Великий виклик. Україна бореться з дезінформацією РФ в Африці, - МЗС

Україна, Четвер 14 березня 2024 08:53
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Великий виклик. Україна бореться з дезінформацією РФ в Африці, - МЗС Фото: Україна бореться з дезінформацією РФ в Африці (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Гурковська

Вплив Росії в Африці, який нарощувався десятиліттями, поки Україна не звертала уваги на цей континент, нікуди не подівся. Після смерті засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, чиї найманці дуже активно діяли в багатьох африканських країнах, Москва планує і надалі нарощувати свій вплив в регіоні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США.

Зокрема, за інформацією РБК-Україна, йдеться про півтора десятки країн, переважно колишніх французьких колоній, причому йдеться як про військову присутність росіян, так і їхній інтерес до видобутку корисних копалин, зокрема урану.

Нещодавно у Держдепі США публічно розповіли про існування цілого російського центру для поширення пропаганди серед африканських країн. Російська пропаганда - великий виклик для України, визнає спеціальний представник з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх, оскільки РФ має великі фінансові, технічні та кадрові ресурси, щоб просувати свої наративи та фейки щодо агресії проти України.

"Минулого року ми організовували два курси для африканських дипломатів та політиків, розповідали їм про природу агресії РФ, про "Вагнер", про загрози від співпраці з Росією. Безумовно, протидія буде продовжуватися. Завдяки допомозі західних партнерів ми працюємо над мінімізацією наслідків пропаганди. А там, де ми не встигаємо, ми залучаємо наших партнерів, які допомагають нам", - розповів дипломат.

Відносини України та Африки

Ще у 2022 році була затверджена Африканська стратегія, розробка якої почалась ще до масштабного вторгнення РФ. А через рік після цього голова МЗС Дмитро Кулеба здійснив два африканських турне, президент Володимир Зеленський провів десятки розмов з лідерами країн Африки, а президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою держави. Після України лідери африканських країн поїхали до Росії, де зустрілися з главою Кремля Володимиром Путіним.

В серпні 2023 року Кулеба зізнавався, що Україна не прагне замінити Росію в її "пануванні" на африканському континенті. Навпаки, вона хоче налагодити відносини з країнами Африки та допомогти їм звільнитися від влади Кремля. Крім того, Кулеба у вересні 2023 року під час Форуму оборонних індустрій розповідав, що Африка хоче не лише купувати українську зброю, але і зацікавлена у тому, щоб розмістити на своїй території власне її виробництва.

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