Большой вызов. Украина борется с дезинформацией РФ в Африке, - МИД

Влияние России в Африке, которое наращивалось десятилетиями, пока Украина не обращала внимания на этот континент, никуда не делось. После смерти основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, чьи наемники очень активно действовали во многих африканских странах, Москва планирует и дальше наращивать свое влияние в регионе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США .

В частности, по информации РБК-Украина, речь идет о полутора десятках стран, преимущественно бывших французских колоний, причем речь идет как о военном присутствии россиян, так и их интересе к добыче полезных ископаемых, в частности урана.

Недавно в Госдепе США публично рассказали о существовании целого российского центра по распространению пропаганды среди африканских стран. Российская пропаганда - большой вызов для Украины, признает специальный представитель по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх, поскольку РФ имеет большие финансовые, технические и кадровые ресурсы, чтобы продвигать свои нарративы и фейки по агрессии против Украины.

"В прошлом году мы организовывали два курса для африканских дипломатов и политиков, рассказывали им о природе агрессии РФ, о "Вагнере", об угрозах от сотрудничества с Россией. Безусловно, противодействие будет продолжаться. Благодаря помощи западных партнеров мы работаем над минимизацией последствий пропаганды. А там, где мы не успеваем, мы привлекаем наших партнеров, которые помогают нам", - рассказал дипломат.

Отношения Украины и Африки

Еще в 2022 году была утверждена Африканская стратегия, разработка которой началась еще до масштабного вторжения РФ. А через год после этого глава МИД Дмитрий Кулеба совершил два африканских турне, президент Владимир Зеленский провел десятки разговоров с лидерами стран Африки, а президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Киев и встретились с главой государства. После Украины лидеры африканских стран отправились в Россию, где встретились с главой Кремля Владимиром Путиным.

В августе 2023 года Кулеба признавался, что Украина не стремится заменить Россию в ее "господстве" на африканском континенте. Напротив, она хочет наладить отношения со странами Африки и помочь им освободиться от Кремля. Кроме того, Кулеба в сентябре 2023 года во время Форума оборонных индустрий рассказывал, что Африка хочет не только покупать украинское оружие, но и заинтересована в том, чтобы разместить на своей территории собственно его производства.