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Кремль відмовився від подальшого наступу в Україні та зосереджує зусилля на обороні, - Bloomberg

Новость на русском →
Субота 25 березня 2023 00:45
Кремль відмовився від подальшого наступу в Україні та зосереджує зусилля на обороні, - Bloomberg Фото: Кремль відмовився від подальшого наступу в Україні та зосереджує зусилля на обороні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Кремль відмовився від планів подальшого наступу в Україні цієї весни після того, як російська війська не змогли досягти значного успіху на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство зазначає, що окупанти зосереджують свої зусилля на тому, щоб зупинити контрнаступ укаїнських сил, який, як очікується, розпочнеться найближчим часом.

Для цього в РФ мають намір у 2023 році набрати до 400 тисяч контрактників. Однак все більше експертів сходяться на думці, що така мета Кремля не є реалістичною.

Нагадаємо, росіяни дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.

До слова, нещодавно експерт розповідав, як може розвиватися український контрнаступ на Крим.

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