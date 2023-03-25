Кремль відмовився від подальшого наступу в Україні та зосереджує зусилля на обороні, - Bloomberg
Кремль відмовився від планів подальшого наступу в Україні цієї весни після того, як російська війська не змогли досягти значного успіху на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Агентство зазначає, що окупанти зосереджують свої зусилля на тому, щоб зупинити контрнаступ укаїнських сил, який, як очікується, розпочнеться найближчим часом.
Для цього в РФ мають намір у 2023 році набрати до 400 тисяч контрактників. Однак все більше експертів сходяться на думці, що така мета Кремля не є реалістичною.
Нагадаємо, росіяни дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.
До слова, нещодавно експерт розповідав, як може розвиватися український контрнаступ на Крим.
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