Великий шведський забудовник йде з Росії
Шведський забудовник Bonava підписав угоду про продаж бізнесу в Росії. Угода має завершитися у найближчі півроку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Bonava.
Сума угоди з продажу російського бізнесу компанії становитиме 98 млн євро. Очікується, що її закриють упродовж пів року. Через звільнення з російського ринку втрати Bonava становитимуть до 27 млн євро.
"Рішення залишити Росію було прийнято у світлі геополітичної ситуації. Нам було важливо знайти рішення, яке враховує безпеку наших співробітників і партнерів, і цей продаж враховував ці фактори", - цитує прес-служба слова президента та головного виконавчого директора Bonava Пітера Валліна.
Bonava – це шведський девелопер. Компанія вирішила припинити роботу в Росії у березні цього року. Перед продажів Bonava 2021 року у Росії довелося 5% загальної виручки компанії протягом року.
Раніше ми писали, що американська компанія Nvidia вирішила закрити всі свої офіси на території Росії до кінця жовтня через "неможливість забезпечити ефективну роботу співробітників".
Також повідомлялося, що Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів у Росії. Компанія закриває завод ТОВ "Тойота Мотор" у Санкт-Петербурзі.
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