Крупный шведский застройщик уходит из России

Шведский крупный застройщик Bonava подписал соглашение о продаже бизнеса в России. Сделка должна завершиться в ближайшие полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Bonava.

Сумма сделки по продаже российского бизнеса компании составит 98 млн евро. Ожидается, что ее закроют в течение полугода. Из-за ухода с российского рынка потери Bonava составят до 27 млн евро.

"Решение покинуть Россию было принято в свете геополитической ситуации. Нам было важно найти решение, учитывающее безопасность наших сотрудников и партнеров, и эта продажа учитывала эти факторы",— цитирует пресс-служба слова президента и главного исполнительного директора Bonava Питера Валлина.

Bonava – это шведский девелопер. Компания решила прекратить работу в России в марте этого года. На долю продаж Bonava в 2021 году в России пришлось 5% общей выручки компании за год.