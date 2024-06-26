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Великий російський НПЗ відновив роботу через три місяці після удару дрону, - Reuters

Фото: Лукойл відновив роботу НПЗ (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Російська нафтова компанія "Лукойл" перезапустила ключову частину обладнання для переробки нафти на своєму НПЗ "НОРСИ", четвертому за величиною на Росії, після атаки дронів у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела повідомили, що установка переробки нафти CDU-6, зупинена 12 березня, відновила переробку 22 червня.

НПЗ "НОРСИ" в Нижегородській області, приблизно за 450 кілометрів на схід від Москви, може переробляти близько 17 млн тонн нафти на рік, або 340 тисяч барелів на день. Зазвичай він виготовляє 11% російського бензину.

До нападу CDU-6 могла переробляти близько 25,7 тисяч тонн нафти на день, або близько 9 млн тонн на рік, що перевищувало сукупну потужність трьох інших основних агрегатів заводу: CDU-1, CDU-2 та CDU-5.

Удари по НПЗ

Україна з початку 2024 року атакує дронами російську енергетичну інфраструктуру, намагаючись підірвати економіку Росії та її здатність фінансувати військову машину.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, дрони вразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів та нафтобаз у Росії.

Під атаки потрапили кілька великих НПЗ і було пошкоджено важливе обладнання, яке в умовах санкцій досить важко купити, тому ремонт таких заводів відбуватиметься не швидко.

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