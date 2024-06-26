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Крупный российский НПЗ возобновил работу через три месяца после удара дрона, - Reuters

Фото: Лукойл возобновил работу НПЗ (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Российская нефтяная компания "Лукойл" перезапустила ключевую часть оборудования для переработки нефти на своем НПЗ "НОРСИ", четвертом по величине на России, после атаки дронов в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники сообщили, что установка переработки нефти CDU-6, остановленная 12 марта, возобновила переработку 22 июня.

НПЗ "НОРСИ" в Нижегородской области, примерно в 450 километрах к востоку от Москвы, может перерабатывать около 17 млн тонн нефти в год, или 340 тысяч баррелей в день. Обычно он производит 11% российского бензина.

До нападения CDU-6 могла перерабатывать около 25,7 тысяч тонн нефти в день, или около 9 млн тонн в год, что превышало совокупную мощность трех других основных агрегатов завода: CDU-1, CDU-2 и CDU-5.

Удары по НПЗ

Украина с начала 2024 года атакует дронами российскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь подорвать экономику России и ее способность финансировать военную машину.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, дроны поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.

Под атаки попали несколько крупных НПЗ, и было повреждено важное оборудование, которое в условиях санкций достаточно трудно купить, поэтому ремонт таких заводов будет происходить не быстро.

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