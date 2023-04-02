"Великий" російських наступ не досяг цілей, які поставив Путін, - ISW

Аналітики нагадали, що 22 грудня начальник генштабу ЗС РФ

Росіяни повинні завершити свій наступ

У звіті ISW мовиться, що російські мілблогери стурбовані тим, що війська РФ

Маріонетка Кремля Олександр Ходаковський зазначив, що невдачі під час наступу спричиняють втрати живої сили та викликають негативні настрої серед особового складу. Водночас він стверджував дехто може намагатися повторити наступ з особистих причин.

Коментар Ходаковського, ймовірно, означає, що Герасимов переслідує особистий інтерес у повторенні наступу, щоб зберегти прихильність Путіна.

"Росії бракує бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж одного великого наступу в Донецькій і Луганській областях, а триваючі кампанії мобілізації в РФ та на окупованих територіях можуть свідчити про те, що Москва готується до нестачі резервів", - додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW: