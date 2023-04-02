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"Великий" російських наступ не досяг цілей, які поставив Путін, - ISW

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

"Великий" російський наступ не досяг цілей, поставлених кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щодо захоплення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що 22 грудня начальник генштабу ЗС РФ

Росіяни повинні завершити свій наступ

У звіті ISW мовиться, що російські мілблогери стурбовані тим, що війська РФ

Маріонетка Кремля Олександр Ходаковський зазначив, що невдачі під час наступу спричиняють втрати живої сили та викликають негативні настрої серед особового складу. Водночас він стверджував дехто може намагатися повторити наступ з особистих причин.

Коментар Ходаковського, ймовірно, означає, що Герасимов переслідує особистий інтерес у повторенні наступу, щоб зберегти прихильність Путіна.

"Росії бракує бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж одного великого наступу в Донецькій і Луганській областях, а триваючі кампанії мобілізації в РФ та на окупованих територіях можуть свідчити про те, що Москва готується до нестачі резервів", - додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW:

  • Росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ.
  • Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська не здобули жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та навколо нього та продовжували наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Російські війська продовжували розбудовувати оборону на окупованому півдні України.
  • У Росії 1 квітня розпочався піврічний призов, найбільший з 2016 року.
  • Російські окупанти продовжують депортувати українських дітей до РФ за схемами відпочинку та реабілітації.
  • Росіяни критикували білоруського диктатора Олександра Лукашенка за те, що з середини 1990-х років РФ та Білорусь не продовжують зусилля щодо створення Союзної держави.

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Війна Росії проти України