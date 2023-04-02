Аналитики напомнили, что 22 декабря начальник генштаба ВС РФ

Россияне должны завершить свое наступление

В отчете ISW говорится, что российские милблогеры озабочены тем, что войска РФ

Марионетка Кремля Александр Ходаковский отметил, что неудачи во время наступления влекут за собой потерю живой силы и вызывают негативные настроения среди личного состава. В то же время он утверждал, что кое-кто может пытаться повторить наступление по личным причинам.

Комментарий Ходаковского, вероятно, означает, что Герасимов преследует личный интерес в повторении наступления, чтобы сохранить благосклонность Путина.

"России не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, а продолжающиеся кампании мобилизации в РФ и на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что Москва готовится к нехватке резервов", - добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW: