"Большое" российское наступление не достигло целей, поставленных кремлевским диктатором Владимиром Путиным, по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили, что 22 декабря начальник генштаба ВС РФ
В отчете ISW говорится, что российские милблогеры озабочены тем, что войска РФ
Марионетка Кремля Александр Ходаковский отметил, что неудачи во время наступления влекут за собой потерю живой силы и вызывают негативные настроения среди личного состава. В то же время он утверждал, что кое-кто может пытаться повторить наступление по личным причинам.
Комментарий Ходаковского, вероятно, означает, что Герасимов преследует личный интерес в повторении наступления, чтобы сохранить благосклонность Путина.
"России не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, а продолжающиеся кампании мобилизации в РФ и на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что Москва готовится к нехватке резервов", - добавили в Институте изучения войны.
Ключевые выводы ISW:
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