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"Большое" российское наступление не достигло целей, которые поставил Путин, - ISW

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

"Большое" российское наступление не достигло целей, поставленных кремлевским диктатором Владимиром Путиным, по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что 22 декабря начальник генштаба ВС РФ

Россияне должны завершить свое наступление

В отчете ISW говорится, что российские милблогеры озабочены тем, что войска РФ

Марионетка Кремля Александр Ходаковский отметил, что неудачи во время наступления влекут за собой потерю живой силы и вызывают негативные настроения среди личного состава. В то же время он утверждал, что кое-кто может пытаться повторить наступление по личным причинам.

Комментарий Ходаковского, вероятно, означает, что Герасимов преследует личный интерес в повторении наступления, чтобы сохранить благосклонность Путина.

"России не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, а продолжающиеся кампании мобилизации в РФ и на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что Москва готовится к нехватке резервов", - добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW:

  • Россия вскоре может изменить свое высшее военное командование из-за неудачного зимнего наступления.
  • Российские войска вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременной.
  • Российские войска не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и вокруг него и продолжали наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
  • Российские войска продолжали строить оборону на оккупированном юге Украины.
  • В России 1 апреля начался полугодовой призыв, самый большой с 2016 года.
  • Российские оккупанты продолжают депортировать украинских детей в РФ по схемам отдыха и реабилитации.
  • Россияне критиковали белорусского диктатора Александра Лукашенко за то, что с середины 1990-х годов РФ и Беларусь не продолжают усилия по созданию Союзного государства.

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Война России против Украины