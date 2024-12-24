Великий пакет допомоги від Німеччини та новий транш від МВФ: новини за 23 грудня

Україна отримала шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування у розмірі 1,1 млрд доларів. А Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони IRIS-T, Patriot й не тільки.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 23 грудня - у матеріалі РБК-Україна.
Відповідне попередження оприлюднив Держдеп США. Зазначається, що загроза зумовлена "через свавільне застосування білоруською владою місцевих законів, ризик затримання, продовження сприяння російській війні проти України, потенційні громадянські заворушення та обмежені можливості посольства допомагати громадянам США, які проживають або подорожують до Білорусі".
За даними української розвідки, вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху - вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.
Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії.
Так, на в’їзді в Україну з Польщі зафіксовано черги перед пунктами пропуску "Корчова" та "Медика". Прикордонники рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску поблизу, щоб зменшити час очікування.
Вони зазначають, що передріздвяний період спричинив збільшення пасажиропотоку на 25% у пунктах пропуску Львівщини, що ускладнює рух транспорту.
Як повідомляється на офіційному сайті німецького уряду, до списку зокрема увійшли:
Також серед переліку ракети, дрони, різного виду боєприпаси, гранатомети тощо.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Також вони обговорили посилення санкцій проти Росії та, зокрема, тіньового танкерного флоту РФ. На думку Зеленського, це не лише зменшить можливість Росії фінансувати війну, а й допоможе захистити навколишнє середовище в Північному та Балтійському морях.
Посол України в Польщі Василь Боднар зазначив, що навчання перших добровольців, які прибули в Україну, продовжиться на українських полігонах. При цьому дипломат не уточнив, скільки саме добровольців прибуло в Україну.
"Зараз усі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі - мазут, який забруднює узбережжя. Росія використовує надзвичайно стара посудини - по 50 років, - використовує все завгодно, щоб тільки заробити гроші", - зазначив президент Володимир Зеленський.
Україна отримала шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) у розмірі 1,1 млрд доларів.
За словами Шмигаля, кошти вже надійшли на українські рахунки й будуть спрямовані на фінансування критичних видатків бюджету.
"Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів", - додав він.
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