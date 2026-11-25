Він відповів на питання про те, чи можуть відбутись до Різдва гуманітарні місії - зокрема, обмін, виведення людей, як це було в Олешках.

"Працюємо над цим, особисто цим займаюся. Я думаю, що ми дійдемо до того, що до завершення цього року зможемо повернути ще людей. Як цивільних, так і військовополонених", - сказав він.

На питання про те, з яких територій повернуться люди, Буданов відповів, що йдеться про Запорізьку і Херсонську області.

Обмін полоненими в кілька етапів

Керівник ОП розповів і про те, як рухається процес щодо великого обміну полоненими.

"Дивіться, моя особиста думка, як людина, яка в цьому процесі глибоко, ми проведемо це все, але проведемо в кілька етапів. Тисяча по кілька сотень. Кілька етапів. Бо зробити це за один день навряд чи буде", - повідомив він, і додав, що зараз все узгоджується.

Буданов розповів, що останній раз спілкувався з російською стороною щодо цього питання сьогодні. Він заявив, що є "певні утикання" через те, кого хочуть чи не хочуть віддавати, але додав, що "ми це вже проходили багато років".

Він також підкреслив, що перший етап має відбутися значно раніше Різдва.

"Кінець листопада, початок грудня, це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повертатися", - повідомив Буданов.