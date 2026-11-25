Обмен пленными между Украиной и Россией может произойти до Рождества. Более того, украинцы могут вернуться домой уже в конце ноября или начале декабря.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на мероприятии "Діалог заради єдності", передает корреспондент РБК-Украина.
Он ответил на вопрос о том, могут ли состояться до Рождества гуманитарные миссии - в частности, обмен, вывод людей, как это было в Олешках.
"Работаем над этим, лично этим занимаюсь. Я думаю, что мы дойдем до того, что до завершения этого года сможем вернуть еще людей. Как гражданских, так и военнопленных", - сказал он.
На вопрос о том, с каких территорий вернутся люди, Буданов ответил, что речь идет о Запорожской и Херсонской областях.
Руководитель ОП рассказал и о том, как двигается процесс по большому обмену пленными.
" Смотрите, мое личное мнение, как человек, который в этом процессе глубоко, мы проведем это все, но проведем в несколько этапов. Тысяча по несколько сотен. Несколько этапов. Потому что сделать это за один день вряд ли будет " ,
Буданов рассказал, что последний раз общался с российской стороной по этому вопросу сегодня. Он заявил, что есть "определенные втыкания" из-за того, кого хотят или не хотят отдавать, но добавил, что "мы это уже проходили много лет".
Он также подчеркнул, что первый этап должен состояться гораздо раньше Рождества.
"Конец ноября, начало декабря, это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны возвращаться", - сообщил Буданов.
Напомним, Украина определила приоритетные категории военнопленных, которые должны вернуться домой во время следующего обмена с Россией. В первую очередь речь идет о тяжелобольных, женщинах и тех, кто дольше всего находится в плену.
Кроме того, следующий обмен между Украиной и РФ может стать самым большим за все время полномасштабной войны. Ожидается, что в его пределах домой вернутся, по меньшей мере, 1000 украинцев.
РБК-Украина также писало, что в Кремле подтвердили подготовку нового обмена пленными между Украиной и Россией. В настоящее время процесс находится на стадии согласования между спецслужбами.