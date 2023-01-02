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Великий морський лайнер "застряг" біля берегів Австралії з пасажирами: у чому причина

Новость на русском →
Понеділок 02 січня 2023 21:05
Великий морський лайнер "застряг" біля берегів Австралії з пасажирами: у чому причина Фото: великий морський лайнер застряг біля берегів Австралії (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Один із найбільших океанських пасажирських лайнерів, судно Viking Orion, застряг біля узбережжя Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Сотні пасажирів заблоковані разом із судном, через виявлення на його корпусі потенційно небезпечних наростів.

Австралійська портова влада не дозволила лайнеру зайти в док в Аделаїді після того, як служби урядового департаменту ідентифікували незвичайне скупчення мікроорганізмів, рослин, водоростей або дрібних тварин на корпусі судна.

Передбачається, що в "нарості" можуть утримуватися невластиві Австралії інвазивні види рослин, небезпечні для місцевого довкілля. Чиновники заявили, що корпус корабля необхідно очистити, і тоді Viking Orion зможе отримати право заходу в порти Австралії.

Для очищення корпусу судна вже залучили професійних водолазів та обладнання. Але виконання обов'язкової процедури займе деякий час.

Раніше ми писали, що Австралія планує запровадити санкції проти Росії та Ірану у відповідь на порушення прав людей у країнах.

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