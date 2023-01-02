Великий морський лайнер "застряг" біля берегів Австралії з пасажирами: у чому причина
Один із найбільших океанських пасажирських лайнерів, судно Viking Orion, застряг біля узбережжя Австралії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Сотні пасажирів заблоковані разом із судном, через виявлення на його корпусі потенційно небезпечних наростів.
Австралійська портова влада не дозволила лайнеру зайти в док в Аделаїді після того, як служби урядового департаменту ідентифікували незвичайне скупчення мікроорганізмів, рослин, водоростей або дрібних тварин на корпусі судна.
Передбачається, що в "нарості" можуть утримуватися невластиві Австралії інвазивні види рослин, небезпечні для місцевого довкілля. Чиновники заявили, що корпус корабля необхідно очистити, і тоді Viking Orion зможе отримати право заходу в порти Австралії.
Для очищення корпусу судна вже залучили професійних водолазів та обладнання. Але виконання обов'язкової процедури займе деякий час.
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