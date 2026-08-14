Великий міжнародний ритейлер закрив магазин у Сумах: яка причина

Турецький ритейлер одягу LC Waikiki тимчасово зупинив діяльність свого єдиного фірмового магазину в Сумах. Рішення ухвалене з міркувань безпеки співробітників і відвідувачів на тлі складної обстановки в прифронтовому регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ритейлера у соціальній мережі Facebook.
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LC Waikiki, один із найбільших турецьких fashion-ритейлерів, який працює в Україні з 2013 року, змушений був тимчасово закрити свій єдиний магазин у Сумах. Точка розташована в ТРЦ "Київ" і була відкрита ще 2020 року.
Торговий простір LC Waikiki, розташований у сумському ТРЦ "Київ", зупинив прийом відвідувачів. У повідомленні компанії наголошується, що відновлення обслуговування стане можливим лише після стабілізації безпекової обстановки в області. Водночас сам торговельно-розважальний центр продовжує роботу у штатному режимі.
Для клієнтів, які встигли придбати речі перед закриттям, збережено повний сервіс: повернути товар або розв'язати гарантійні питання можна в будь-якому іншому відкритому магазині LC Waikiki на території України.
Фото: попри виклики війни, мережа LC Waikiki в Україні продовжує розвиватися (Інфографіка РБК-Україна)
Подібні заходи є частиною системного підходу міжнародного ритейлу до управління ризиками в умовах війни. Раніше аналогічні безпекові паузи оголошували інші великі гравці, зокрема METRO в Запоріжжі та мережа товарів для дому JYSK (останній уже відновив роботу 8 серпня).
LC Waikiki – турецький міжнародний ритейлер одягу та товарів для всієї родини. В Україні бренд працює з 2013 року через ТОВ "Тема Мода Юкрейн" і налічує близько 50 магазинів.
Основний асортимент LC Waikiki охоплює:
Компанія орієнтується на широку сімейну аудиторію та ціновий сегмент mass market.
Попри втрати окремих магазинів у Маріуполі, Херсоні, Одесі та Харкові після 2022 року, мережа продовжує розвиток у більш безпечних регіонах – наприкінці 2025 року відкрила нові точки в Мукачеві та Чернівцях.
Тимчасове закриття магазину в Сумах – точковий випадок, пов'язаний саме з безпековою обстановкою у прифронтовому місті, а не свідчення загального згортання присутності бренду в Україні.