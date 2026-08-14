Великий міжнародний ритейлер закрив магазин у Сумах: яка причина

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LC Waikiki закрив свою єдину торгову точку в Сумах , яка працювала в ТРЦ "Київ".

, яка працювала в ТРЦ "Київ". Рішення зумовлене напруженою безпековою ситуацією у місті , поблизу якого проходить лінія бойового зіткнення.

, поблизу якого проходить лінія бойового зіткнення. LC Waikiki не виходить з України: мережа продовжує розвиватися в інших регіонах, де можна замовити або повернути товари.

мережа продовжує розвиватися в інших регіонах, де можна замовити або повернути товари. Загальний тренд: це не перший випадок тимчасового обмеження роботи міжнародних брендів у прифронтових областях через воєнні ризики.

LC Waikiki, один із найбільших турецьких fashion-ритейлерів, який працює в Україні з 2013 року, змушений був тимчасово закрити свій єдиний магазин у Сумах. Точка розташована в ТРЦ "Київ" і була відкрита ще 2020 року.

Ключове питання – безпека

Торговий простір LC Waikiki, розташований у сумському ТРЦ "Київ", зупинив прийом відвідувачів. У повідомленні компанії наголошується, що відновлення обслуговування стане можливим лише після стабілізації безпекової обстановки в області. Водночас сам торговельно-розважальний центр продовжує роботу у штатному режимі.

Для клієнтів, які встигли придбати речі перед закриттям, збережено повний сервіс: повернути товар або розв'язати гарантійні питання можна в будь-якому іншому відкритому магазині LC Waikiki на території України.

Фото: попри виклики війни, мережа LC Waikiki в Україні продовжує розвиватися (Інфографіка РБК-Україна)

Бізнес продовжує працювати попри війну

Подібні заходи є частиною системного підходу міжнародного ритейлу до управління ризиками в умовах війни. Раніше аналогічні безпекові паузи оголошували інші великі гравці, зокрема METRO в Запоріжжі та мережа товарів для дому JYSK (останній уже відновив роботу 8 серпня).

LC Waikiki в Україні та світі

LC Waikiki – турецький міжнародний ритейлер одягу та товарів для всієї родини. В Україні бренд працює з 2013 року через ТОВ "Тема Мода Юкрейн" і налічує близько 50 магазинів.

Основний асортимент LC Waikiki охоплює:

жіночий, чоловічий і дитячий одяг;

одяг для немовлят;

взуття та аксесуари;

нижню білизну й товари для сну;

домашній текстиль;

сезонні товари та продукцію для повсякденного використання.

Компанія орієнтується на широку сімейну аудиторію та ціновий сегмент mass market.

Попри втрати окремих магазинів у Маріуполі, Херсоні, Одесі та Харкові після 2022 року, мережа продовжує розвиток у більш безпечних регіонах – наприкінці 2025 року відкрила нові точки в Мукачеві та Чернівцях.

Тимчасове закриття магазину в Сумах – точковий випадок, пов'язаний саме з безпековою обстановкою у прифронтовому місті, а не свідчення загального згортання присутності бренду в Україні.