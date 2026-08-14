Большой международный ритейлер закрыл магазин в Сумах: какая причина

Турецкий ритейлер одежды LC Waikiki временно приостановил деятельность своего единственного фирменного магазина в Сумах. Решение было принято из соображений безопасности сотрудников и посетителей на фоне сложной обстановки в прифронтовом регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ритейлера в социальной сети Facebook.
Главное:
LC Waikiki, один из крупнейших турецких fashion-ритейлеров, работающий в Украине с 2013 года, вынужден был временно закрыть свой единственный магазин в Сумах. Точка находится в ТРЦ "Киев" и была открыта еще в 2020 году.
Торговое пространство LC Waikiki, расположенное в сумском ТРЦ "Киев", остановило прием посетителей. В сообщении компании отмечается, что возобновление обслуживания станет возможным только после стабилизации обстановки безопасности в области. В то же время, сам торгово-развлекательный центр продолжает работу в штатном режиме.
Для клиентов, успевших приобрести вещи перед закрытием, сохранен полный сервис: вернуть товар или решить гарантийные вопросы можно в любом другом открытом магазине LC Waikiki на территории Украины.
Фото: несмотря на вызовы войны, сеть LC Waikiki в Украине продолжает развиваться (Инфографика РБК-Украина)
Подобные меры являются частью системного подхода международного ритейла к управлению рисками в условиях войны. Ранее аналогичные паузы безопасности объявляли другие крупные игроки, в частности METRO в Запорожье и сеть товаров для дома JYSK (последний уже возобновил работу 8 августа).
LC Waikiki – турецкий международный ритейлер одежды и товаров для всей семьи. В Украине бренд работает с 2013 через ООО "Тема Мода Юкрейн" и насчитывает около 50 магазинов.
Основной ассортимент LC Waikiki включает:
Компания ориентируется на широкую семейную аудиторию и ценовой сегмент mass market.
Несмотря на потери отдельных магазинов в Мариуполе, Херсоне, Одессе и Харькове после 2022 года, сеть продолжает развитие в более безопасных регионах – в конце 2025 открыла новые точки в Мукачево и Черновцах.
Временное закрытие магазина в Сумах – точечный случай, связанный именно с обстановкой безопасности в прифронтовом городе, а не свидетельством общего сворачивания присутствия бренда в Украине.