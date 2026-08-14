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Великий міжнародний ритейлер закрив магазин у Сумах: яка причина

15:10 14.08.2026 Пт
3 хв
Відомий fashion-ритейлер тимчасово закрив свій єдиний магазин у місті
aimg Ірина Костюченко aimg Анастасія Мацепа
Великий міжнародний ритейлер закрив магазин у Сумах: яка причина Фото: LC Waikiki закрив свою єдину торгову точку в Сумах (Getty Images)
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Турецький ритейлер одягу LC Waikiki тимчасово зупинив діяльність свого єдиного фірмового магазину в Сумах. Рішення ухвалене з міркувань безпеки співробітників і відвідувачів на тлі складної обстановки в прифронтовому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ритейлера у соціальній мережі Facebook.

Головне:

  • LC Waikiki закрив свою єдину торгову точку в Сумах, яка працювала в ТРЦ "Київ".
  • Рішення зумовлене напруженою безпековою ситуацією у місті, поблизу якого проходить лінія бойового зіткнення.
  • LC Waikiki не виходить з України: мережа продовжує розвиватися в інших регіонах, де можна замовити або повернути товари.
  • Загальний тренд: це не перший випадок тимчасового обмеження роботи міжнародних брендів у прифронтових областях через воєнні ризики.

LC Waikiki, один із найбільших турецьких fashion-ритейлерів, який працює в Україні з 2013 року, змушений був тимчасово закрити свій єдиний магазин у Сумах. Точка розташована в ТРЦ "Київ" і була відкрита ще 2020 року.

Ключове питання – безпека

Торговий простір LC Waikiki, розташований у сумському ТРЦ "Київ", зупинив прийом відвідувачів. У повідомленні компанії наголошується, що відновлення обслуговування стане можливим лише після стабілізації безпекової обстановки в області. Водночас сам торговельно-розважальний центр продовжує роботу у штатному режимі.

Для клієнтів, які встигли придбати речі перед закриттям, збережено повний сервіс: повернути товар або розв'язати гарантійні питання можна в будь-якому іншому відкритому магазині LC Waikiki на території України.

Великий міжнародний ритейлер закрив магазин у Сумах: яка причина

Фото: попри виклики війни, мережа LC Waikiki в Україні продовжує розвиватися (Інфографіка РБК-Україна)

Бізнес продовжує працювати попри війну

Подібні заходи є частиною системного підходу міжнародного ритейлу до управління ризиками в умовах війни. Раніше аналогічні безпекові паузи оголошували інші великі гравці, зокрема METRO в Запоріжжі та мережа товарів для дому JYSK (останній уже відновив роботу 8 серпня).

LC Waikiki в Україні та світі

LC Waikiki – турецький міжнародний ритейлер одягу та товарів для всієї родини. В Україні бренд працює з 2013 року через ТОВ "Тема Мода Юкрейн" і налічує близько 50 магазинів.

Основний асортимент LC Waikiki охоплює:

  • жіночий, чоловічий і дитячий одяг;
  • одяг для немовлят;
  • взуття та аксесуари;
  • нижню білизну й товари для сну;
  • домашній текстиль;
  • сезонні товари та продукцію для повсякденного використання.

Компанія орієнтується на широку сімейну аудиторію та ціновий сегмент mass market.

Попри втрати окремих магазинів у Маріуполі, Херсоні, Одесі та Харкові після 2022 року, мережа продовжує розвиток у більш безпечних регіонах – наприкінці 2025 року відкрила нові точки в Мукачеві та Чернівцях.

Тимчасове закриття магазину в Сумах – точковий випадок, пов'язаний саме з безпековою обстановкою у прифронтовому місті, а не свідчення загального згортання присутності бренду в Україні.

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