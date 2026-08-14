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Большой международный ритейлер закрыл магазин в Сумах: какая причина

15:10 14.08.2026 Пт
3 мин
Известный fashion-ритейлер временно закрыл свой единственный магазин в городе
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Большой международный ритейлер закрыл магазин в Сумах: какая причина Фото: LC Waikiki закрыл свою единственную торговую точку в Сумах (Getty Images)
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Турецкий ритейлер одежды LC Waikiki временно приостановил деятельность своего единственного фирменного магазина в Сумах. Решение было принято из соображений безопасности сотрудников и посетителей на фоне сложной обстановки в прифронтовом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ритейлера в социальной сети Facebook.

Главное:

  • LC Waikiki закрыл свою единственную торговую точку в Сумах , работавшую в ТРЦ "Киев".
  • Решение обусловлено напряженной ситуацией в городе , вблизи которого проходит линия боевого столкновения.
  • LC Waikiki не выходит из Украины: сеть продолжает развиваться в других регионах, где можно заказать или вернуть товары.
  • Общий тренд: это не первый случай временного ограничения работы международных брендов в прифронтовых областях из-за военных рисков.

LC Waikiki, один из крупнейших турецких fashion-ритейлеров, работающий в Украине с 2013 года, вынужден был временно закрыть свой единственный магазин в Сумах. Точка находится в ТРЦ "Киев" и была открыта еще в 2020 году.

Ключевой вопрос – безопасность

Торговое пространство LC Waikiki, расположенное в сумском ТРЦ "Киев", остановило прием посетителей. В сообщении компании отмечается, что возобновление обслуживания станет возможным только после стабилизации обстановки безопасности в области. В то же время, сам торгово-развлекательный центр продолжает работу в штатном режиме.

Для клиентов, успевших приобрести вещи перед закрытием, сохранен полный сервис: вернуть товар или решить гарантийные вопросы можно в любом другом открытом магазине LC Waikiki на территории Украины.

Большой международный ритейлер закрыл магазин в Сумах: какая причина

Фото: несмотря на вызовы войны, сеть LC Waikiki в Украине продолжает развиваться (Инфографика РБК-Украина)

Бизнес продолжает работать несмотря на войну

Подобные меры являются частью системного подхода международного ритейла к управлению рисками в условиях войны. Ранее аналогичные паузы безопасности объявляли другие крупные игроки, в частности METRO в Запорожье и сеть товаров для дома JYSK (последний уже возобновил работу 8 августа).

LC Waikiki в Украине и мире

LC Waikiki – турецкий международный ритейлер одежды и товаров для всей семьи. В Украине бренд работает с 2013 через ООО "Тема Мода Юкрейн" и насчитывает около 50 магазинов.

Основной ассортимент LC Waikiki включает:

  • женская, мужская и детская одежда;
  • одежда для новорожденных;
  • обувь и аксессуары;
  • нижнее белье и товары для сна;
  • домашний текстиль;
  • сезонные товары и продукция для повседневного использования.

Компания ориентируется на широкую семейную аудиторию и ценовой сегмент mass market.

Несмотря на потери отдельных магазинов в Мариуполе, Херсоне, Одессе и Харькове после 2022 года, сеть продолжает развитие в более безопасных регионах – в конце 2025 открыла новые точки в Мукачево и Черновцах.

Временное закрытие магазина в Сумах – точечный случай, связанный именно с обстановкой безопасности в прифронтовом городе, а не свидетельством общего сворачивания присутствия бренда в Украине.

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