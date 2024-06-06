Великий інтернет-провайдер Москви та області може збанкрутувати після кібератаки України

Один із найбільших інтернет-провайдерів Москви та області може збанкрутувати через хакерську атаку української розвідки. Йдеться про компанію "Ріалком".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників хакерської групи BO Team.
Зазначається, що на початку тижня українське кіберугруповання BO Team у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони України провело масштабну DoS-атаку на сервери державних установ РФ і великі компанії, які виступають спонсорами російської агресії.
Зокрема, йшлося про блокування доступу до електронних сервісів сайту Держпослуг і низки міністерств, таких як Міністерство оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики Росії. Крім того, було заблоковано сайт і сервіси Федеральної податкової служби РФ.
Хакери повідомляють, що деякі наслідки української кібератаки стороні противника вже виправити не вдасться ніколи. Це стосується одного з найбільших інтернет-провайдерів у Москві та Московській області - компанії "Ріалком".
За заявою кіберугруповання BO Team, яке взяло на себе відповідальність за кібератаку, 10 200 комутаторів провайдера було виведено з ладу, бази даних клієнтів знищено, виведено з ладу вебсайт компанії.
Усе це призвело до припинення надання послуг інтернету та зв'язку на кілька днів для 3 452 юридичних осіб і десятків тисяч фізичних осіб. Особисті кабінети клієнтів і послуги оплати послуг відновили роботу тільки 3-4 червня. Багато клієнтів "Ріалком" є великими представниками приватного бізнесу і державного сектора.
Також у мережу було "злито" персональні дані користувачів, зокрема конфіденційні - логіни, паролі, сайти відвідування. Зафіксовано факти зливу певних даних ФСБ.
При цьому клієнти компанії скаржаться на масове розсилання небажаного контенту, а один із керівників "Ріалкому" Олександр Бєлов намагається переконати споживачів послуг у недоторканності клієнтської бази.
За наявною інформацією загальні втрати "Ріалком" перевищили 178 млн рублів (майже 2 млн доларів), але до цього варто додати також втрати клієнтів компанії, які вимагають відшкодування збитків. Хакери впевнені, що кінцеві втрати можуть вийти далеко за межі позначки в 200 млн рублів (понад 2,2 млн доларів).
Варто зазначити, що компанія і сама визнає проблему, а у своїх соцмережах запевняють, що скоро повернуться до звичної роботи. "Ріалком" обіцяє компенсувати всі дні вимушеного простою, але це коштуватиме компанії надмірного ресурсу і може призвести до банкрутства.
Від початку вторгнення в Україну низка хакерів почала здійснювати кібератаки на сервіси росіян. Нещодавно джерело РБК-Україна повідомляло, що хакери Головного управління розвідки України Міністерства оборони атакували електронні сервіси низки міністерств Росії.
При цьому в "Роскомнадзоре" заявляли про збій, який нібито пов'язаний з аварією на магістральній мережі зв'язку.
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