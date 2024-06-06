Крупный интернет-провайдер Москвы и области может обанкротиться после кибератаки Украины

Отмечается, что в начале недели украинская кибергруппировка BO Team в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины провела масштабную DoS-атаку на серверы государственных учреждений РФ и крупные компании, которые выступают спонсорами российской агрессии.

В частности, речь шла о блокировании доступа к электронным сервисам сайта Госуслуг и ряда министерств, таких как Министерство обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики России. Кроме того, были заблокированы сайт и сервисы Федеральной налоговой службы РФ.

Хакеры сообщают, что некоторые последствия украинской кибератаки стороне противника уже исправить не удастся никогда. Это касается одного из крупнейших интернет-провайдеров в Москве и Московской области - компании "Риалком".

Последствия атаки на провайдера

По заявлению кибергруппировки BO Team, которая взяла на себя ответственность за кибератаку, 10 200 коммутаторов провайдера были выведены из строя, базы данных клиентов уничтожены, выведен из строя веб-сайт компании.

Все это привело к прекращению предоставления услуг интернета и связи на несколько дней для 3 452 юридических лиц и десятков тысяч физических лиц. Личные кабинеты клиентов и услуги оплаты услуг возобновили работу только 3-4 июня. Многие клиенты "Риалком" являются крупными представителями частного бизнеса и государственного сектора.

Также в сеть были "слиты" персональные данные пользователей, в том числе конфиденциальные - логины, пароли, сайты посещения. Зафиксированы факты слива определенных данных ФСБ.

О каких убытках идет речь

При этом клиенты компании жалуются на массовую рассылку нежелательного контента, а один из руководителей "Риалкома" Александр Белов пытается убедить потребителей услуг в неприкосновенности клиентской базы.

По имеющейся информации общие потери "Риалком" превысили 178 млн рублей (почти 2 млн долларов), но к этому стоит добавить также потери клиентов компании, которые требуют возмещения убытков. Хакеры уверены, что конечные потери могут выйти далеко за пределы отметки в 200 млн рублей (более 2,2 млн долларов).

Стоит отметить, что компания и сама признает проблему, а в своих соцсетях уверяют, что скоро вернутся к привычной работе. "Риалком" обещает компенсировать все дни вынужденного простоя, но это будет стоить компании чрезмерного ресурса и может привести к банкротству.