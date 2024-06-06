Крупный интернет-провайдер Москвы и области может обанкротиться после кибератаки Украины

Один из крупнейших интернет-провайдеров Москвы и области может обанкротиться из-за хакерской атаки украинской разведки. Речь идет о компании "Риалком".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей хакерской группы BO Team.
Отмечается, что в начале недели украинская кибергруппировка BO Team в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины провела масштабную DoS-атаку на серверы государственных учреждений РФ и крупные компании, которые выступают спонсорами российской агрессии.
В частности, речь шла о блокировании доступа к электронным сервисам сайта Госуслуг и ряда министерств, таких как Министерство обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики России. Кроме того, были заблокированы сайт и сервисы Федеральной налоговой службы РФ.
Хакеры сообщают, что некоторые последствия украинской кибератаки стороне противника уже исправить не удастся никогда. Это касается одного из крупнейших интернет-провайдеров в Москве и Московской области - компании "Риалком".
По заявлению кибергруппировки BO Team, которая взяла на себя ответственность за кибератаку, 10 200 коммутаторов провайдера были выведены из строя, базы данных клиентов уничтожены, выведен из строя веб-сайт компании.
Все это привело к прекращению предоставления услуг интернета и связи на несколько дней для 3 452 юридических лиц и десятков тысяч физических лиц. Личные кабинеты клиентов и услуги оплаты услуг возобновили работу только 3-4 июня. Многие клиенты "Риалком" являются крупными представителями частного бизнеса и государственного сектора.
Также в сеть были "слиты" персональные данные пользователей, в том числе конфиденциальные - логины, пароли, сайты посещения. Зафиксированы факты слива определенных данных ФСБ.
При этом клиенты компании жалуются на массовую рассылку нежелательного контента, а один из руководителей "Риалкома" Александр Белов пытается убедить потребителей услуг в неприкосновенности клиентской базы.
По имеющейся информации общие потери "Риалком" превысили 178 млн рублей (почти 2 млн долларов), но к этому стоит добавить также потери клиентов компании, которые требуют возмещения убытков. Хакеры уверены, что конечные потери могут выйти далеко за пределы отметки в 200 млн рублей (более 2,2 млн долларов).
Стоит отметить, что компания и сама признает проблему, а в своих соцсетях уверяют, что скоро вернутся к привычной работе. "Риалком" обещает компенсировать все дни вынужденного простоя, но это будет стоить компании чрезмерного ресурса и может привести к банкротству.
С начала вторжения в Украину ряд хакеров начал осуществлять кибератаки на сервисы россиян. Недавно источник РБК-Украина сообщал, что хакеры Главного управления разведки Украины Министерства обороны атаковали электронные сервисы ряда министерств России.
При этом в "Роскомнадзоре" заявляли о сбое, который якобы связан с аварией на магистральной сети связи.
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