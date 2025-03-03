У Великій Британії заявили, що варіантів припинення вогню в Україні є кілька

У понеділок, 3 березня, речник прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера заявив, що існує кілька варіантів щодо припинення вогню в Україні. Їх розглядають європейські лідери після пропозиції Франції про місячне початкове перемир'я.

"Очевидно, є кілька варіантів на столі. Я просто не буду коментувати всі варіанти", - сказав представник Стармера.

Видання зазначає, що європейські країни на чолі з Великою Британією та Францією розглядають свої варіанти мирної угоди, що включають Україну. Зусилля Європи активізувалися після конфлікту минулого тижня між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Місячне перемир'я

2 березня у Лондоні відбувся саміт щодо України з метою демонстрації спільної та твердої підтримки Києва. Організував зустріч голова британського уряду Кір Стармер.

Як написали західні ЗМІ, президент Франції Емануель Макрон не вірить в угоду щодо припинення вогню, яку можуть укласти Сполучені Штати Америки (США) та Російська Федерація (РФ). Тому Макрон та Стармер працюють над спільним планом щодо досягнення миру в Україні. Зокрема пропонується перемир'я на місяць.

Le Figaro зазначало, що план Франції й Британії передбачає "перемир’я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" тривалістю один місяць. За словами Макрона, відповідний план має перевагу, оскільки дозволить контролювати виконання перемир'я.