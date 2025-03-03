У Великій Британії заявили, що варіантів припинення вогню в Україні є кілька

Європейські країни розглядають кілька можливих пропозицій щодо припинення вогню в Україні. Однак жодна з них поки не погоджена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У понеділок, 3 березня, речник прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера заявив, що існує кілька варіантів щодо припинення вогню в Україні. Їх розглядають європейські лідери після пропозиції Франції про місячне початкове перемир'я.
"Очевидно, є кілька варіантів на столі. Я просто не буду коментувати всі варіанти", - сказав представник Стармера.
Видання зазначає, що європейські країни на чолі з Великою Британією та Францією розглядають свої варіанти мирної угоди, що включають Україну. Зусилля Європи активізувалися після конфлікту минулого тижня між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
2 березня у Лондоні відбувся саміт щодо України з метою демонстрації спільної та твердої підтримки Києва. Організував зустріч голова британського уряду Кір Стармер.
Як написали західні ЗМІ, президент Франції Емануель Макрон не вірить в угоду щодо припинення вогню, яку можуть укласти Сполучені Штати Америки (США) та Російська Федерація (РФ). Тому Макрон та Стармер працюють над спільним планом щодо досягнення миру в Україні. Зокрема пропонується перемир'я на місяць.
Le Figaro зазначало, що план Франції й Британії передбачає "перемир’я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" тривалістю один місяць. За словами Макрона, відповідний план має перевагу, оскільки дозволить контролювати виконання перемир'я.
Однак на цей час немає публічної підтримки ідеї Макрона з боку інших союзників. Також Велика Британія та Франція наразі не погодили часткового місячного перемир'я між (РФ) та Україною, заявив заступник міністра оборони Великої Британії з питань збройних сил Люк Поллард.
Один із британських чиновників, як пише Finansal Times (FT) розповів, про "різні варіанти", які підлягатимуть обговоренню з американськими та європейськими партнерами. Водночас перемир'я терміном на один місяць поки не погоджено.