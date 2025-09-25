У Великій Британії спалахнула масштабна пожежа після потужного вибуху на складі

За повідомленням рятувальників, інцидент стався близько 19:30 24 вересня на складі одного з промислових підприємств в зоні Groundwell на Кромптон-роуд. Після вибуху склад охопило полум’я, яке було видно з кількох кілометрів.

На місце події прибули понад 10 пожежних машин та спеціалізовані транспортні засоби пожежно-рятувальної служби Дорсету та Вілтширу, включаючи автодрабини та водовози.

Поліція Вілтшира повідомила, що інцидент є "серйозним", і на території промислової зони встановлено великий кордон безпеки. Дороги в районі, зокрема Криклейд-роуд між Квінсфілд та Темсдаун-драйв, закриті.

Очевидці розповіли журналістам, що після вибуху їхні будинки буквально затряслися. Наприклад, власник школи бойових мистецтв Джейсон О’Грейді зазначив, що його персонал чув "гучний вибух", і частини стельової плитки падали на людей. Один із місцевих жителів повідомив, що звук був схожий на "сонячний вибух", який пройшов через усе місто.

Жителів прилеглих будинків поліція попросила залишатися вдома, зачиняти всі вікна та уникати промислової зони. Евакуація наразі здійснюється лише для людей безпосередньо поруч зі складом.

Причини вибуху наразі встановлюються, інформації про постраждалих поки що немає. Ситуація залишається напруженою, рятувальні та слідчі служби продовжують роботу на місці події, а громадськість чекає офіційних оновлень від поліції та пожежних служб.