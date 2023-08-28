"Великий Бандерик": у Міноборони показали новий український дрон

Як зазначають у Міноборони, дрон має кілька основних переваг, які роблять його втіленням передових ідей.

Зокрема, "Великий Бандерик" оснащено 8 потужними моторами, які забезпечують надійну роботу. Дрон здатен витримувати навантаження до 31,5 кг та готовий до різноманітних завдань.

Також мультифункціональна система скидування забезпечує точну доставку різних типів боєприпасів, а за віддалене керування з будь-якої точки світу відповідає універсальна наземна станція.

Фото: український дрон "Великий Бандерик" (t.me/ministry_of_defense_ua)

"Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні", - зазначили у відомстві.

БПЛА допущений Міноборони до експлуатації у квітні цього року

Виробництво дронів в Україні

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.