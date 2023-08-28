"Большой Бандерик": в Минобороны показали новый украинский дрон

Беспилотник "Большой Бандерик" украинского производства военные успешно применяют на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.
Как отмечают в Минобороны, дрон имеет несколько основных преимуществ, делающих его воплощением передовых идей.
В частности, "Большой Бандерик" оснащен 8 мощными моторами, обеспечивающими надежную работу. Дрон способен выдерживать нагрузку до 31,5 кг и готов к различным задачам.
Также мультифункциональная система сброса обеспечивает точную доставку различных типов боеприпасов, а за удаленное управление с любой точки мира отвечает универсальная наземная станция.
Фото: украинский дрон "Большой Бандерик" (t.me/ministry_of_defense_ua)
"Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне", - отметили в ведомстве.
БПЛА допущен Минобороны к эксплуатации в апреле этого года
Производство дронов в Украине.
По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, потому, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.
Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.
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