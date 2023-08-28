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"Большой Бандерик": в Минобороны показали новый украинский дрон

Фото: украинский дрон "Большой Бандерик" (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Беспилотник "Большой Бандерик" украинского производства военные успешно применяют на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

Как отмечают в Минобороны, дрон имеет несколько основных преимуществ, делающих его воплощением передовых идей.

В частности, "Большой Бандерик" оснащен 8 мощными моторами, обеспечивающими надежную работу. Дрон способен выдерживать нагрузку до 31,5 кг и готов к различным задачам.

Также мультифункциональная система сброса обеспечивает точную доставку различных типов боеприпасов, а за удаленное управление с любой точки мира отвечает универсальная наземная станция.

Фото: украинский дрон "Большой Бандерик" (t.me/ministry_of_defense_ua)

"Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне", - отметили в ведомстве.

БПЛА допущен Минобороны к эксплуатации в апреле этого года

Производство дронов в Украине.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, потому, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

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Министерство обороны Украиныдрони