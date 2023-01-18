UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Великі знижки на російську нафту скоротили доходи Кремля на 3 млрд доларів, - МЕА

Фото: Росія втратила 3 млрд доларів через падіння цін на нафту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рекордні цінові знижки на російську нафту до 40 доларів за барель порівняно з сортом Brent скоротили виторг Москви на 3 млрд доларів до 12,6 млрд доларів у грудні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Як зазначається в повідомленні, слідом за початковим обвалом експорту після набуття чинності 5 грудня ембарго ЄС на сиру нафту і стелі цін "Великої сімки" експорт із Росії частково відновився.

Загалом за грудень експорт російської нафти знизився в середньому на 200 тис. барелів на добу до 7,8 млн. барелів на добу.

Експорт нафти з Росії минулого року збільшився трохи менш ніж на 5%, хоча ціни були набагато нижчими, повідомило МЕА.

При цьому МЕА вважають, що західні санкції вплинуть на російський експорт. "Ринки нафтопродуктів продуктів, особливо дизельного палива, наражаються на найбільший ризик, оскільки зростання попиту відновлюється", - йдеться у звіті.

За даними МЕА, у грудні Росія експортувала рекордні 1,2 млн. барелів дизельного палива на добу, з яких 60% призначалося для ЄС.

"Свіжі поставки з нових заводів на Близькому Сході та з Китаю принесуть довгоочікуване полегшення. Китайське дизельне паливо вже прибуває до Європи після того, як Пекін наприкінці минулого року підвищив експортні квоти", - зазначають в агентстві.

Нагадаємо, стеля цін на російську нафту коштує Кремлю 172 млн доларів на день. Втрачена вигода зросте до 280 млн доларів на день, коли з 5 лютого обмеження буде поширене на нафтопродукти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Нефть