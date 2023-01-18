Великі знижки на російську нафту скоротили доходи Кремля на 3 млрд доларів, - МЕА

Як зазначається в повідомленні, слідом за початковим обвалом експорту після набуття чинності 5 грудня ембарго ЄС на сиру нафту і стелі цін "Великої сімки" експорт із Росії частково відновився.

Загалом за грудень експорт російської нафти знизився в середньому на 200 тис. барелів на добу до 7,8 млн. барелів на добу.

Експорт нафти з Росії минулого року збільшився трохи менш ніж на 5%, хоча ціни були набагато нижчими, повідомило МЕА.

При цьому МЕА вважають, що західні санкції вплинуть на російський експорт. "Ринки нафтопродуктів продуктів, особливо дизельного палива, наражаються на найбільший ризик, оскільки зростання попиту відновлюється", - йдеться у звіті.

За даними МЕА, у грудні Росія експортувала рекордні 1,2 млн. барелів дизельного палива на добу, з яких 60% призначалося для ЄС.

"Свіжі поставки з нових заводів на Близькому Сході та з Китаю принесуть довгоочікуване полегшення. Китайське дизельне паливо вже прибуває до Європи після того, як Пекін наприкінці минулого року підвищив експортні квоти", - зазначають в агентстві.