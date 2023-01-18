RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Большие скидки на российскую нефть сократили доходы Кремля на 3 млрд долларов, - МЭА

Фото: Россия потеряла 3 млрд долларов из-за падения цен на нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рекордные ценовые скидки на российскую нефть до 40 долларов за баррель по сравнению с сортом Brent сократили выручку Москвы на 3 млрд долларов до 12,6 млрд долларов в декабре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отмечается в сообщении, вслед за первоначальным обвалом экспорта после вступления в силу 5 декабря эмбарго ЕС на сырую нефть и потолка цен "Большой семерки" экспорт из России частично восстановился.

В целом за декабрь экспорт российской нефти снизился в среднем на 200 тыс. баррелей в сутки до 7,8 млн баррелей в сутки.

Экспорт нефти из России в прошлом году увеличился чуть менее чем на 5%, хотя цены были намного ниже, сообщило МЭА.

При этом в МЭА считают, что западные санкции повлияют на российский экспорт. "Рынки нефтепродуктов продуктов, особенно дизельного топлива, подвергаются наибольшему риску, поскольку рост спроса восстанавливается", - говорится в отчете.

По данным МЭА, в декабре Россия экспортировала рекордные 1,2 млн баррелей дизельного топлива в сутки, из которых 60% предназначалось для ЕС.

"Свежие поставки с новых заводов на Ближнем Востоке и из Китая принесут долгожданное облегчение. Китайское дизельное топливо уже прибывает в Европу после того, как Пекин в конце прошлого года повысил экспортные квоты", - отмечают в агентстве.

Напомним, потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в 172 млн долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта