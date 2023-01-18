Большие скидки на российскую нефть сократили доходы Кремля на 3 млрд долларов, - МЭА

Как отмечается в сообщении, вслед за первоначальным обвалом экспорта после вступления в силу 5 декабря эмбарго ЕС на сырую нефть и потолка цен "Большой семерки" экспорт из России частично восстановился.

В целом за декабрь экспорт российской нефти снизился в среднем на 200 тыс. баррелей в сутки до 7,8 млн баррелей в сутки.

Экспорт нефти из России в прошлом году увеличился чуть менее чем на 5%, хотя цены были намного ниже, сообщило МЭА.

При этом в МЭА считают, что западные санкции повлияют на российский экспорт. "Рынки нефтепродуктов продуктов, особенно дизельного топлива, подвергаются наибольшему риску, поскольку рост спроса восстанавливается", - говорится в отчете.

По данным МЭА, в декабре Россия экспортировала рекордные 1,2 млн баррелей дизельного топлива в сутки, из которых 60% предназначалось для ЕС.

"Свежие поставки с новых заводов на Ближнем Востоке и из Китая принесут долгожданное облегчение. Китайское дизельное топливо уже прибывает в Европу после того, как Пекин в конце прошлого года повысил экспортные квоты", - отмечают в агентстве.