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Великі збитки: "Газпром" не виплачуватиме дивіденди за 2023 рік

Фото: "Газпром" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На річному загальному зборі акціонери "Газпрому" вирішили відмовитись від виплат дивідендів за 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали

Як зазначається, у 2023 році "Газпром" отримав чистий збиток у розмірі 629 млрд рублів, що сталося в вперше з 1999 року.

Тож рішення акціонерів було закономірним, враховуючи падіння прибутку "Газпрому".

Так, у 2022 році виручка "Газпрому" складала 11,6 трлн рублів, а у 2023 – 8,5 трлн рублів. Відповідно чистий борг компанії зріс до 2,96 з 1,07 на кінець 2022 року.

Згідно з дивідендною політикою компанії, рада директорів "Газпрому" має право змінити дивідендні виплати, якщо боргове навантаження перевищує рівень 2,5.

Видобуток газу групою "Газпром" знижувався наступним чином:

  • у 2021 році становив 514 млрд кубометрів;
  • у 2022 показник сягав 412 млрд кубометрів;
  • у 2023 році становив 355 млрд кубометрів, знизившись майже на 14%.

У "Газпромі" зазначили, що зниження експортних обсягів на європейському ринку зумовлено відмовою від імпорту російського трубопровідного газу деякими країнами ЄС. Водночас 2023 року компанія наростила поставки до Китаю східним маршрутом на 50%.

Нагадаємо, під час першого Саміту миру, який пройшов 15-16 червня у Швейцарії, Україна разом з партнерами розробили нові механізми повернення українців з Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами кандидата в президенти США Дональда Трампа, Російська Федерація, Китай та КНДР не будуть ворогами Америки, якщо у країни буде розумний президент.

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