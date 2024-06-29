Великі збитки: "Газпром" не виплачуватиме дивіденди за 2023 рік

На річному загальному зборі акціонери "Газпрому" вирішили відмовитись від виплат дивідендів за 2023 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали
Як зазначається, у 2023 році "Газпром" отримав чистий збиток у розмірі 629 млрд рублів, що сталося в вперше з 1999 року.
Тож рішення акціонерів було закономірним, враховуючи падіння прибутку "Газпрому".
Так, у 2022 році виручка "Газпрому" складала 11,6 трлн рублів, а у 2023 – 8,5 трлн рублів. Відповідно чистий борг компанії зріс до 2,96 з 1,07 на кінець 2022 року.
Згідно з дивідендною політикою компанії, рада директорів "Газпрому" має право змінити дивідендні виплати, якщо боргове навантаження перевищує рівень 2,5.
Видобуток газу групою "Газпром" знижувався наступним чином:
У "Газпромі" зазначили, що зниження експортних обсягів на європейському ринку зумовлено відмовою від імпорту російського трубопровідного газу деякими країнами ЄС. Водночас 2023 року компанія наростила поставки до Китаю східним маршрутом на 50%.
Нагадаємо, під час першого Саміту миру, який пройшов 15-16 червня у Швейцарії, Україна разом з партнерами розробили нові механізми повернення українців з Росії.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами кандидата в президенти США Дональда Трампа, Російська Федерація, Китай та КНДР не будуть ворогами Америки, якщо у країни буде розумний президент.
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