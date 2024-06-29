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Большие убытки: "Газпром" не будет выплачивать дивиденды за 2023 год

Фото: "Газпром" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На годовом общем собрании акционеры "Газпрома" решили отказаться от выплат дивидендов за 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как отмечается, в 2023 году "Газпром" получил чистый убыток в размере 629 млрд рублей, что произошло впервые с 1999 года.

Так что решение акционеров было закономерным, учитывая падение прибыли "Газпрома".

Так, в 2022 году выручка "Газпрома" составляла 11,6 трлн рублей, а в 2023 – 8,5 трлн рублей. Соответственно, чистый долг компании вырос до 2,96 с 1,07 на конец 2022 года.

Согласно дивидендной политике компании, совет директоров "Газпрома" имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень 2,5.

Добыча газа группой "Газпром" снижалась следующим образом:

  • в 2021 году составляла 514 млрд кубометров;
  • в 2022 году показатель достигал 412 млрд кубометров;
  • в 2023 году составил 355 млрд кубометров, снизившись почти на 14%.

В "Газпроме" отметили, что снижение экспортных объемов на европейском рынке обусловлено отказом от импорта российского трубопроводного газа некоторыми странами ЕС. В то же время в 2023 году компания нарастила поставки в Китай восточным маршрутом на 50%.

Напомним, во время первого саммита мира, который прошел 15-16 июня в Швейцарии, Украина вместе с партнерами разработали новые механизмы возвращения украинцев из России.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам кандидата в президенты США Дональда Трампа, Российская Федерация, Китай и КНДР не будут врагами Америки, если у страны будет умный президент.

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