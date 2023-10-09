UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Великі запаси газу в Європі дозволяють впевнено дивитися на зиму, - голова ЄЦБ

Фото: Крістін Лагард (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Збільшення запасів газу в Європі сприяє ослабленню інфляційного тиску в єврозоні і дозволяє з більшою впевненістю дивитися на зиму.

Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Хто б ще рік тому міг подумати, що нам вдасться заповнити понад 90% наших запасів газу до вересня 2023 року?" - сказала Лагард.

За її словами, "це дозволяє нам дивитися на майбутню зиму якщо не спокійно, то принаймні зі значно більшою впевненістю".

Ціни на газ та запаси

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ з початку 2023 року впали, і в даний час ринок прогнозує рівень близько 50 євро/МВтч (близько 550 доларів за тисячу кубометрів) взимку 2023-2024 років, що є зниженням на 30% по порівняно із зимою 2022-2023 років.

Крім того, оператори GRTgaz та Terega заявили, що Франція матиме достатні запаси газу на зиму навіть у разі сильних холодів. Це є ще одним свідченням того, що друга за величиною економіка Європи зуміла диверсифікувати свої джерела із Росії.

Але для забезпечення достатніх поставок знадобиться значний імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) та подальший імпорт із Іспанії, а також розумне управління сховищами та відносно низькі рівні споживання порівняно з минулим роком, заявили оператори.

Опалювальний сезон

Нагадаємо, рівень заповненості газових сховищ у країнах ЄС сховищ 16 серпня сягнув 90,1%. Ціль ЄС, поставлена для досягнення цього показника до 1 листопада, перевищена на 2,5 місяці раніше.

Європейські ціни на газ влітку 2023 року впали та наблизилися до середніх допандемічних рівнів.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ