Большие запасы газа в Европе позволяют с уверенностью смотреть на зиму, - глава ЕЦБ

"Кто бы еще год назад мог подумать, что нам удастся восполнить более 90% наших запасов газа к сентябрю 2023 года?" - сказала Лагард.

По ее словам, "это позволяет нам смотреть на предстоящую зиму если не спокойно, то, по крайней мере, с гораздо большей уверенностью".

Цены на газ и запасы

После резкого роста с середины 2021 года цены на газ с начала 2023 года упали, и в настоящее время рынок прогнозирует уровень около 50 евро/МВтч (около 550 долларов за тысячу кубометров) зимой 2023-2024 годов, что представляет собой снижение на 30% по сравнению с зимой 2022-2023 годов.

Кроме того, операторы GRTgaz и Terega заявили, что Франция будет иметь достаточные запасы газа на зиму даже в случае сильных холодов. Это является еще одним свидетельством того, что вторая по величине экономика Европы сумела диверсифицировать свои источники из России.

Но для обеспечения достаточных поставок потребуется значительный импорт сжиженного природного газа (СПГ) и дальнейший импорт из Испании, а также разумное управление хранилищами и относительно низкие уровни потребления по сравнению с прошлым годом, заявили операторы.

Отопительный сезон

Напомним, уровень заполненности газовых хранилищ в странах ЕС хранилищ 16 августа достиг 90,1%. Цель ЕС, поставленная для достижения этого показателя к 1 ноября, превышена на 2,5 месяца раньше.

Европейские цены на газ летом 2023 года упали и приблизились к средним допандемическим уровням.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.