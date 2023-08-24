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Ціни на газ у Європі впали на 20%: що стало причиною

Брюссель, Четвер 24 серпня 2023 10:31
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Ціни на газ у Європі впали на 20%: що стало причиною Фото: ціни на газ у Європі впали на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейські ціни на природний газ різко знизилися на тлі ознак вирішення трудової суперечки на найбільшому в Австралії заводі з експорту скрапленого природного газу. Це послабило побоювання з приводу одного з трьох можливих страйків у ключовій країні-експортері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На відкритті торгів 24 серпня ф'ючерси на еталонні марки впали на 21%, найбільше з березня 2022 року. Потім ціни дещо відновилися. Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах впали на 13,3% до 31,9 євро за мегават-годину (близько 365 доларів за тисячу кубометрів).

Ціни на газ цього місяця були надзвичайно волатильними, оскільки трейдери очікують на результати загроз страйків, які можуть вплинути на десяту частину світових поставок ЗПГ, в якийсь момент вони зросли на цілих 40% у відповідь на ризики.

Профспілки, які представляють працівників заводу з виробництва ЗПГ на Північно-Західному шельфі компанії Woodside Energy Group Ltd, розглядають "сильну пропозицію" компанії після переговорів, що відбулися в середу ввечері. Подробиці врегулювання будуть оприлюднені після зустрічі з членами в четвер, повідомив Offshore Alliance - група, яка представляє дві великі профспілки.

Запаси у Європі

Зважаючи на те, що запаси заповнені задовго до початку опалювального сезону, а промисловий попит знизився, Європа наразі залишається добре забезпеченою.

"Нам потрібно буде подивитися, яке остаточне рішення профспілки ухвалять на своїх сьогоднішніх зборах, але всі ознаки на даний момент виглядають перспективно, що страйків на північно-західному шельфі вдасться уникнути", - йдеться у повідомленні ING Groep NV у четвер.

Навіть якщо угоду з Woodside буде погоджено, переговори з Chevron щодо суперечок із працівниками двох її австралійських заводів з виробництва ЗПГ все ще тривають. Це ставить під загрозу 24,5 млн. тонн річних потужностей, або близько 5% світових потужностей зі зрідження газу.

Нагадаємо, рівень заповненості газових сховищ у країнах ЄС сховищ 16 серпня сягнув 90,1%. Ціль ЄС, поставлена для досягнення цього показника до 1 листопада, перевищена на 2,5 місяці раніше.

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