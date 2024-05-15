Великі втрати та конфлікти: партизани з'ясували обстановку в окупантів на Харківському напрямку

Штурмові підрозділи окупантів на Харківському напрямку зазнають великих втрат. Також через велику кількість колишніх ув'язнених у бойовому складі між загарбниками часто виникають конфлікти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Унаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають партизани, не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами ЗС РФ і "Шторм-Z",
"Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід", - зауважують в "АТЕШ".
Нагадаємо, глава Головного управління розвідки Кирило Буданов 14 травня в ефірі телемарафону повідомив про те, що 13 травня вечері намітилась тенденція до стабілізації на Харківському напрямку, "противник вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти".
Пізніше у Генштабі ЗСУ повідомив, що на окремих ділянках в районах Лук’янців та Вовчанська Харківської області підрозділи ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції.
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