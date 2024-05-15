Большие потери и конфликты: партизаны выяснили обстановку у оккупантов на Харьковском направлении

Ситуация на Харьковском направлении

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов 14 мая в эфире телемарафона сообщил о том, что 13 мая ужина наметилась тенденция к стабилизации на Харьковском направлении "противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти".

Позже в Генштабе ВСУ сообщил, что на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска Харьковской области подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции.

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