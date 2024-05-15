Штурмовые подразделения оккупантов на Харьковском направлении несут большие потери. Также из-за большого количества бывших заключенных в боевом составе между захватчиками часто возникают конфликты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
"В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава", - говорится в сообщении.
Как отмечают партизаны, не последнюю роль в этом играют стычки между линейными подразделениями ВС РФ и "Шторм-Z",
"Управлять бывшими заключенными не всем командирам по силам, даже имеющим богатый военный опыт", - отмечают в "АТЕШ".
Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов 14 мая в эфире телемарафона сообщил о том, что 13 мая ужина наметилась тенденция к стабилизации на Харьковском направлении "противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти".
Позже в Генштабе ВСУ сообщил, что на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска Харьковской области подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции.
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