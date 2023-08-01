Великі мережі АЗС з 1 серпня різко підвищили ціни на бензин та дизель

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,90 гривень за літр (+0,33 гривні), на дизельне пальне 48,10 гривні за літр (+0,34 гривні), на автогаз 23,46 гривні. за літр (0,00 грн).

Ціни на АЗС 1 серпня

Підвищення податків та прогноз цін

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні за липень 2023 року піднялися приблизно на 10% через підвищення податків.

Як зазначив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, місяць пройшов відносно спокійно завдяки добрим запасам. Ключовий внесок у липневу стабільність зробили ОККО, WOG і "Укрнафта", які добре підготувалися.

Проте липневе паливо дедалі більше замінює попередні обсяги із низькою собівартістю. До середини серпня цей процес завершиться остаточно, вважає експерт.

Куюн заявив, що відкладена інтеграція підвищених податків та зростання світових котирувань створюють дуже потужний імпульс для руху цін на АЗС. На його думку, перспектива вийти на 60 грн/л бензину та 55 грн на дизпаливо абсолютно реальна.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

В результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень - автогаз на 3 гривні.