Бензин може подорожчати до 60 гривень: експерт назвав основні причини

Роздрібні ціни на бензин в Україні можуть зрости до 60 гривень за літр, на дизельне пальне - до 55 гривень. На це вплине підвищення податків з 1 липня та подорожчання на світовому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна у Facebook.

Як зазначив Куюн, з 1 липня бензин здорожчав трохи менше за 4 грн/л, дизпальне - трохи більше. Автогаз додав 1,5 грн/л.

За його даними, місяць пройшов відносно спокійно завдяки гарним запасам, які сформували гравці у травні й червні та які навіть перевищили очікування. Ключовий внесок у липневу стабільність зробили ОККО, WOG та "Укрнафта", які гарно підготувались й завдяки яким ціни досі не перетнули позначку у 50 грн/л.

"Але запаси мають звичку закінчуватись. Тобто липневе пальне все більше заміщає попередні обсяги з низькою собівартістю. До середини серпня цей процес завершиться остаточно", - повідомив Куюн.

Нові фактори зростання

Куюн зазначив, що світовий ринок пального у липні пішов вгору. Бензин та дизпальне додали по 130-140 доларів/т, а це в середньому 5 грн/л (звісно, з новим 20% ПДВ). Газ злетів на 70 доларів/т (1,7 грн).

"Йдемо у сезон максимально споживання у всьому світі, тому сподіватись на суттєве охолодження цін, на мій погляд, не варто", - додав він.

Директор "Консалтингової групи А-95" вважає, що відкладена інтеграція підвищених податків та зростання світових котирувань створюють дуже потужний імпульс для руху цін на АЗС.

"Якщо скласти все до купи, перспектива вийти на 60 грн/л бензину та 55 грн на дизпальне є абсолютно реальною", - написав він.

Крім того, складна ситуація утворилася на Півдні. "Після обстрілів українських портів власники танкерів втратили бажання везти пальне у румунські порти та молдавський Джержулешті. Хто погоджується, підняли фрахти майже на 50% (а дехто каже й на 100%) та вимагають страхування життів всієї команди, включно із родинами", - повідомив він.

Куюн вважає, прийшов час й для консолідації трейдерів, які разом могли би укласти довгострокові договори на великі танкерні партії. "Наприклад, з тими ж американцями. Це гарантувало би ресурс та непогану ціну на великому обсязі", - додав він.

Ціни в липні

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні за липень 2023 року піднялися приблизно на 10% через підвищення податків.

Середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,61 гривні за літр (+3,76 гривні за місяць), на дизельне пальне 47,81 гривні за літр (+4,41 гривні), на автогаз 23, 46 гривень за літр (+1,53 гривні).

З 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне паливо зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.