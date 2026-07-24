UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Великі і вразливі: чому бронетехніка стає надто дорогою ціллю для дронів

10:40 24.07.2026 Пт
2 хв
Чому наземні роботи витісняють бронетехніку на полі бою?
aimg Лев Шевченко
Фото: бронетехніка в Україні (Getty Images)

Роль важкого озброєння на сучасному фронті зазнає суттєвих змін. Повсюдне спостереження та масове використання дешевих дронів роблять велику бронетехніку вразливою та дорогою ціллю. Через це сили оборони дедалі частіше залучають до виконання завдань наземні роботизовані комплекси (НРК).

Про це представники галузі розповіли для матеріалу РБК-Україна.

Чому роботи витісняють бронетехніку

Спочатку наземні роботи закривали переважно логістичні питання, але зараз їхній спектр дій значно розширився. Як пояснює Олег Федоришин з DevDroid, роботизовані платформи все частіше застосовують для:

  • евакуації поранених;

  • оборони позицій;

  • вогневої підтримки;

  • штурмових дій.

За його словами, на передовій намагаються не використовувати надто великі НРК навіть для логістики. Габаритні машини можуть викрити розташування особового складу, оскільки противник часто стежить за маршрутом роботизованого комплексу, щоб виявити місця завантаження чи дислокації підрозділу.

Складна ситуація залишається і з евакуацією: хоча бронетехніка здатна швидко заїхати на позицію, постійна загроза ударів FPV-дронів ускладнює її залучення. Через це евакуацію частіше довіряють менш помітним роботам.

Читайте також: В унікальній операції ЗСУ на Кінбурнській косі помітили секретний НРК: що про нього відомо

Економіка війни та безпека бійців

Головна відмінність між бронетехнікою та роботизованими платформами полягає в ціні втрати.

"Різниця між роботизованою платформою та бронетехнікою не в тому, що одну з них неможливо уразити. Питання в тому, скільки засобів противнику доведеться витратити на її знищення і якою буде ціна такої втрати", – наголошує Олег Федоришин.

У свою чергу Тарас Остапчук з Ratel зазначає, що мова йде скоріше про розподіл ролей, аніж про повне витіснення класичної броні. НРК мають беззаперечну перевагу на небезпечних ділянках, під час підвезення боєкомплекту та евакуації. Головна цінність таких систем – збереження життів українських військових та виконання завдань без прямого ризику для людей.

Що відомо про розробку українських НРК

Українські розробники активно створюють нові зразки роботизованої техніки для фронту. Раніше повідомлялося, що українські військові створили НРК "Пегас", який здатен долати складні ділянки місцевості та болота.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
MiltechВторгнення Росії до України