Великі європейські авіакомпанії зазнали нападу хакерів: що сталося

Як зазначає видання, обидві компанії попереджають, що особисті та подорожні дані могли бути вкрадені під час злому. Крадіжка, за словами авіакомпаній, містить такі деталі, як ім’я, номери телефонів, адреси електронної пошти, номери Flying Blue, баланс балів і останні трансакції. У заяві компаній не повідомляється, чи були змінені чи зафіксовані так звані "милі". Клієнти KLM, які звертаються до компанії з цього приводу через Twitter, отримують відповідь, що атаку було заблоковано вчасно та що "милі" не вкрали.

Водночас материнська авіакомпанія Air France-KLM запевняє, що витік не стосувався номерів кредитних карток.

"Ми шкодуємо про цю ситуацію. Наша команда ІТ-безпеки припинила інцидент. Ми відповідно до вимог повідомили органи захисту конфіденційності в Нідерландах і Франції і постраждалих клієнтів", - йдеться в заяві компанії.

При цьому компанії не хочуть називати кількість постраждалих клієнтів.