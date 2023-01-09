Великі європейські авіакомпанії зазнали нападу хакерів: що сталося

Хакери викрали дані пасажирів великих авіакомпаній KLM і Air France - учасників регулярної програми для мандрівників Flying Blue.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голландську газету Algemeen Dagblad.
Як зазначає видання, обидві компанії попереджають, що особисті та подорожні дані могли бути вкрадені під час злому. Крадіжка, за словами авіакомпаній, містить такі деталі, як ім’я, номери телефонів, адреси електронної пошти, номери Flying Blue, баланс балів і останні трансакції. У заяві компаній не повідомляється, чи були змінені чи зафіксовані так звані "милі". Клієнти KLM, які звертаються до компанії з цього приводу через Twitter, отримують відповідь, що атаку було заблоковано вчасно та що "милі" не вкрали.
Водночас материнська авіакомпанія Air France-KLM запевняє, що витік не стосувався номерів кредитних карток.
"Ми шкодуємо про цю ситуацію. Наша команда ІТ-безпеки припинила інцидент. Ми відповідно до вимог повідомили органи захисту конфіденційності в Нідерландах і Франції і постраждалих клієнтів", - йдеться в заяві компанії.
При цьому компанії не хочуть називати кількість постраждалих клієнтів.
Днями РБК-Україна повідомляло, що угруповання Cold River, пов'язане з Кремлем, здійснило цілу низку кібератак проти американських лабораторій, що займаються вивченням ядерної енергетики.
Нещодавно ми писали, що в Україні зареєстрували та дослідили понад 1 500 кібератак від початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість із них - з боку країни-агресора. Нагадаємо, Росія щодоби завдає по Україні понад 10 кібератак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.