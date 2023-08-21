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Великі донори Республіканської партії США наполягають на пошуку альтернативи Трампу, - ЗМІ

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Декілька провідних донорів Республіканської партії США намагаються знайти альтернативу колишньому президентові Дональду Трампу для участі у президентських виборах 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, губернатор Вірджинії Глен Янгкін і губернатор Джорджії Браян Кемп отримали таємні пропозиції щодо попередньої участі у президентських перегонах.

Мільярдер Рональд Лаудер, який входить до донорів Республіканської партії, має намір підтримати Янгкіна, якщо губернатор візьме участь у гонці. Інший мільярдер, Томас Петерффі, з початку весни пожертвував щонайменше 2 млн доларів організації Youngkin's Spirit of Virginia PAC. Інші великі донори-республіканці також останнім часом виявляють інтерес до Янгкіна.

Раніше також джерела в Республіканській партії повідомляли, що медіамагнат Руперт Мердок приватно заявив, що хоче, щоб Янгкін брав участь у президентських перегонах. Після цього губернатор Вірджинії став частим гостем на Fox News.

Справи проти Трампа

Звинувачення у справі про штурм Капітолію стало третьою справою, порушеною проти Трампа. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Крім того, 9 червня йому було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах справи про "секретні документи", які виявили у його маєтку "Мар-а-Лаго".

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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